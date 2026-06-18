Brodovi Awtad, Jaham i Shaden ranije nestali iz AIS praćenja u Perzijskom zaljevu

Saudijski supertankeri ponovo se pojavili izvan Hormuškog moreuza nakon dva mjeseca bez signala Brodovi Awtad, Jaham i Shaden ranije nestali iz AIS praćenja u Perzijskom zaljevu

Tri saudijska naftna supertankera ponovo su se pojavila izvan Hormuškog moreuza nakon što su posljednji put viđeni u Perzijskom zaljevu prije oko dva mjeseca, pokazuju podaci za praćenje brodova.

Riječ je o tankerima Awtad, Jaham i Shaden, koji od posljednjeg uočavanja u Zaljevu nisu emitovali signale za praćenje.

Njihovo ponovno pojavljivanje dolazi u trenutku kada se pomorska aktivnost u području Hormuškog moreuza pažljivo prati nakon američko-iranskog memoranduma o razumijevanju usmjerenog na okončanje neprijateljstava i uspostavljanje sigurnog prolaza kroz ovu ključnu energetsku tačku.

Sporazum uključuje mjere vezane za ponovno otvaranje moreuza i ublažavanje tenzija oko komercijalnog brodarstva, uz otvaranje puta za pregovore o iranskom nuklearnom programu i ublažavanju sankcija.

Hormuški moreuz, koji se nalazi između Irana i Omana, jedna je od najvažnijih svjetskih energetskih ruta, kroz koju se transportuju nafta i gorivo iz zemalja Perzijskog zaljeva ka globalnim tržištima.

Privremeni nestanak signala brodova može se desiti iz tehničkih, komercijalnih ili sigurnosnih razloga. Međutim, ponovno pojavljivanje velikih tankera u blizini ove strateške plovne rute vjerovatno će privući pažnju trgovaca i pomorskih analitičara koji prate znakove normalizacije brodskog saobraćaja u Zaljevu nakon američko-iranskog sporazuma.