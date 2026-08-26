Saudijska Arabija pozdravila integraciju YPG-a u sirijsku vojsku

Saudijska Arabija je u srijedu pozdravila integraciju sada rasformirane terorističke grupe YPG u sirijske vojne institucije, navodeći da će taj potez doprinijeti sigurnosti i stabilnosti zemlje, javlja Anadolu.

U saopštenju je Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije ponovilo podršku kraljevine koracima koje poduzima sirijska vlada kako bi ispunila težnje sirijskog naroda i unaprijedila jedinstvo i razvoj.

U utorak je vođa terorističke grupe YPG Mazloum Abdi objavio raspuštanje ove organizacije.

Sirijska administracija i YPG postigli su 29. januara sporazum koji je predvidio prekid vatre i postepenu integraciju ove grupe u državne institucije.

