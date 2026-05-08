Rijad traži deeskalaciju i podržava posredovanje Pakistana, navodi saudijska televizija Al Arabiya pozivajući se na izvor

Saudijska Arabija negirala da je dozvolila korištenje zračnog prostora za ofanzivne vojne operacije Rijad traži deeskalaciju i podržava posredovanje Pakistana, navodi saudijska televizija Al Arabiya pozivajući se na izvor

Saudijska Arabija je u petak negirala da omogućava korištenje svog zračnog prostora za ofanzivne vojne operacije, u jeku regionalnih tenzija povezanih s ratom između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana.

Rijad nastoji postići deeskalaciju i podržava napore posredovanja Pakistana u cilju postizanja sporazuma o okončanju sukoba između Washingtona i Teherana, rekao je saudijski izvor za televiziju Al Arabiya.

"Kraljevina nije dozvolila korištenje svog zračnog prostora za podršku ofanzivnim vojnim operacijama. Postoje strane koje pokušavaju prikazati pogrešnu sliku o stavu Saudijske Arabije iz sumnjivih razloga", rekao je izvor.

Ove izjave dolaze nakon što je list "Wall Street Journal" izvijestio da su Saudijska Arabija i Kuvajt ukinuli ograničenja američkoj vojsci na korištenje baza i zračnog prostora uvedena nakon početka američke operacije usmjerene na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

Pozivajući se na američke i saudijske zvaničnike, list je naveo da se administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priprema ponovo pokrenuti operacije pomorske pratnje trgovačkih brodova kroz Hormuški moreuz uz podršku mornarice i zračnih snaga SAD-a, nakon što je misija privremeno pauzirana ranije ove sedmice.

Regionalne tenzije naglo su eskalirale nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo iranske odmazde protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Trump je kasnije najavio produženje primirja bez određenog roka.

SAD su od 13. aprila održavale pomorsku blokadu iranskog pomorskog saobraćaja u moreuzu.

Trump je u utorak rekao da će američka vojska privremeno pauzirati operaciju "Project Freedom", pokrenutu radi vraćanja slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz, ali da će blokada SAD-a ostati "u punoj snazi i efektu".