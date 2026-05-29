Sastanak Vrhovnog Evroazijskog ekonomskog vijeća počeo u Kazahstanu Armeniju predstavlja zamjenik premijera, Pashinyan odbija prisustvovati samitu EAEU-a navodeći kao razlog izbornu kampanju

Lideri zemalja učesnica Evroazijske ekonomske unije (EAEU) otvorili su sastanak Vrhovnog Evroazijskog ekonomskog vijeća sjednicom u ograničenom formatu, objavio je Kremlj, javlja Anadolu.

Događaj se održava u Palati nezavisnosti u centru glavnog grada Kazahstana, Astane.

Sastanku prisustvuju i predsjednici Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana i Rusije.

Armeniju predstavlja zamjenik premijera Mher Grigorjan.



Premijer Nikol Pashinyan odbio je učešće na događaju EAEU-a, navodeći kao razlog izbornu kampanju u svojoj zemlji.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je uoči posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kazahstanu da će pitanje učešća Armenije u EAEU-u i moguće posljedice njenog istupanja biti u centru pažnje lidera zemalja ekonomske unije.

Pored hitnih pitanja saradnje, dnevni red samita EAEU uključuje izvještaje o razvoju EAEU i o planovima do 2029. godine, rekao je.

Među izvještajima će biti i pregled regulacije aktivnosti prirodnih monopola i 20-godišnjeg rada Evroazijske razvojne banke.