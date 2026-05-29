Sastanak Vrhovnog Evroazijskog ekonomskog vijeća počeo u Kazahstanu

Elena Teslova
29 Maj 2026•Ažuriranje: 29 Maj 2026
Lideri zemalja učesnica Evroazijske ekonomske unije (EAEU) otvorili su sastanak Vrhovnog Evroazijskog ekonomskog vijeća sjednicom u ograničenom formatu, objavio je Kremlj, javlja Anadolu.
Događaj se održava u Palati nezavisnosti u centru glavnog grada Kazahstana, Astane.
Sastanku prisustvuju i predsjednici Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana i Rusije.
Armeniju predstavlja zamjenik premijera Mher Grigorjan.
Premijer Nikol Pashinyan odbio je učešće na događaju EAEU-a, navodeći kao razlog izbornu kampanju u svojoj zemlji.
Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je uoči posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kazahstanu da će pitanje učešća Armenije u EAEU-u i moguće posljedice njenog istupanja biti u centru pažnje lidera zemalja ekonomske unije.
Pored hitnih pitanja saradnje, dnevni red samita EAEU uključuje izvještaje o razvoju EAEU i o planovima do 2029. godine, rekao je.
Među izvještajima će biti i pregled regulacije aktivnosti prirodnih monopola i 20-godišnjeg rada Evroazijske razvojne banke.