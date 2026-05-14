Sastanak Trumpa i Xija u Pekingu završen nakon više od dva sata - Xi priredio ceremoniju dočeka za Trumpa u Velikoj dvorani naroda

WASHINGTON (AA) - Sastanak iza zatvorenih vrata između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga u Pekingu trajao je više od dva sata, saopćio je u četvrtak zvaničnik Bijele kuće, javlja Anadolu.

Xi je ugostio Trumpa na ceremoniji dočeka u Velikoj dvorani naroda, gdje su kineska djeca mahala američkim i kineskim zastavama dok su dvojica lidera prolazila pored njih.

U uvodnom obraćanju, Trump je rekao Xiju da su veze između dvije zemlje spremne da postanu "bolje nego ikada prije".

Trump je u više navrata pohvalio Xijevo vodstvo i razvoj Kine pod njegovom vlašću.

Xi je, sa svoje strane, rekao Trumpu da bi Washington i Peking trebali biti "partneri, a ne rivali".

"Trebali bismo pomagati jedni drugima da uspijemo, da zajedno napredujemo i da pronađemo pravi način da se velike zemlje slažu u novoj eri", kazao je Xi.

Sukob na Bliskom istoku, Tajvan, trgovina i carine bili su među pitanjima koja su bila visoko na dnevnom redu razgovora dvojice lidera.

Ovo je bila prva zvanična posjeta Kini jednog aktuelnog američkog predsjednika još od Trumpove posjete 2017. godine tokom njegovog prethodnog mandata.