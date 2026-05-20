"Sarajevo safari": Austrijanac pod istragom da je snajperom ubijao civile opkoljenog Sarajeva

Od aprila se vodi istraga protiv jednog austrijskog državljanina koji se sumnjiči da je tokom rata u Bosni i Hercegovini otputovao u glavni grad Sarajevo, i tamo kao snajperista pucao na civile (slučaj poznat kao Sarajevo Safari), potvrdilo je u ponedjeljak austrijsko Ministarstvo pravde, prenosi Anadolu.

Informacije potiču iz parlamentarnog upita Alme Zadić, bivše ministrice pravde i sadašnje glasnogovornice Zelenih za pitanja pravosuđa.

„Pred jednim austrijskim tužilaštvom od 25. aprila 2026. godine vodi se istražni postupak protiv jednog austrijskog državljanina, kao i protiv još jednog, za sada nepoznatog počinioca, u vezi s mogućim učešćem u takozvanim 'snajper-turama' u Sarajevu tokom rata u Bosni“, navodi se u odgovoru Ministarstva pravde, objavio je austrijski list Der Standard.

Zadić je izrazila zadovoljstvo zbog pokretanja istrage: „Izvještaji o ovim nehumanim djelima su me, kao i mnoge druge ljude, duboko potresli. U slučaju ovih optužbi radi se o najtežim ratnim zločinima koji se moraju istražiti. Oni moraju biti u potpunosti ispitani i procesuirani. Ne smije biti mjesta za nekažnjivost.“

O stanju istrage, prema navodima Ministarstva pravde, još uvijek se ne mogu davati nikakve informacije. Međutim, ne radi se o preliminarnim provjerama, već o zvaničnom istražnom postupku tužilaštva, što znači da postoje validne sumnje protiv tog čovjeka. Nejasno je na kojim se tačno krivičnim djelima istraga zasniva. Više javno tužilaštvo u Beču je na upit Standarda o ovom slučaju odgovorilo da „iz taktičkih razloga istrage trenutno ne može davati nikakve informacije“.

Slučaj, poznat i kao "Sarajevo safari", pokrenuo je italijanski novinar i pisac Ezio Gavazzeni, čije je obraćanje tužilaštvu u Milanu dovelo do otvaranja istrage protiv osoba koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćale vikend snajperske ture radi pucanja na civile u Sarajevu.

Opsada Sarajeva počela je 5. aprila 1992. godine, a okončana je 29. februara 1996. godine. Trajala je 1.425 dana. Procjenjuje se da je oko 500.000 projektila ispaljeno na grad za vrijeme opsade. Na grad je dnevno u prosjeku ispaljivano 329 granata.

Za to vrijeme, oko 350.000 stanovnika bilo je izloženo svakodnevnoj vatri pripadnika nekadašnje JNA i paravojnih formacija, a kasnije pripadnika tadašnje Vojske Republike Srpske, iz skoro svih vrsta naoružanja, sa položaja smještenih na okolnim brdima.

Tokom opsade poginuo je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1.601 dijete. Prema poslijeratnim istraživanjima, najviše stanovnika, skoro četiri petine od ukupnog broja poginulih, stradalo je u prve dvije godine rata.

Zbog teroriziranja civila tokom opsade Sarajeva u periodu 1992-1995, između ostalih, Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove na kazne doživotnog zatvora osudilo je ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Na doživotnu kaznu zatvora za držanje u opsadi Sarajeva Haški tribunal osudio je komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a Stanislav Galić, a osuđeni su Dragomir Milošević i Momčilo Perišić, takođe visoki oficiri VRS-a.​​​​​​​