Saradnja i nove tehnologije ključ razvoja agrara: Otvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu Danas su u fokusu digitalizacija, satelitski sistemi, dronovi i veštačka inteligencija u funkciji poljoprivrede

Na Novosadskom sajmu u petak je svečano otvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, jedna od najvećih agrarnih manifestacija u regionu, koja će trajati do 21. maja i okupiti više od 1.200 izlagača iz Srbije i još 40 država, javlja Anadolu.

Ovogodišnji sajam zajednički su otvorili ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić i ministar poljoprivrede Češke Republike Martin Šebestjan, čija je zemlja ovogodišnji partner manifestacije.

Glamočić je poručio da Srbija ove godine ima rekordan agrarni budžet i najveći paket podsticaja do sada, navodeći da država ulaže u sisteme za navodnjavanje, stočarstvo, ratarstvo i modernizaciju proizvodnje.

"Kada je bilo najteže u sektoru mleka, država nije odustala od poljoprivrednika. Kada je tržište bilo pod pritiskom, reagovali smo odgovorno i pokazali da institucije postoje zbog naroda", rekao je Glamočić.

On je dodao da će država nastaviti ulaganja u mlade koji ostaju na selu, digitalizaciju, veštačku inteligenciju i preradu proizvoda sa većom dodatom vrednošću.

Češki ministar Šebestjan istakao je da Srbija i Češka imaju veliki prostor za saradnju u stočarstvu, prehrambenoj industriji i razvoju novih tehnologija u poljoprivredi.

"Klimatske promene snažno utiču na poljoprivredu i zato moramo prilagođavati proizvodnju novim uslovima i uvoditi nove tehnologije", rekao je Šebestjan.

Generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković izjavio je da ovogodišnja manifestacija potvrđuje da je Novi Sad i dalje regionalni centar agrara, inovacija i poslovnog povezivanja.

"Novosadski sajam prepoznaje trendove i mesto je na kojem se stiče prednost. Danas su u fokusu digitalizacija, satelitski sistemi, dronovi i veštačka inteligencija u funkciji poljoprivrede", rekao je Cvetković.

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković ocenila je da je poljoprivreda danas mnogo više od privredne grane i da predstavlja pitanje prehrambene sigurnosti, razvoja sela i održivog razvoja.

"Naša odgovornost je da tradiciju vojvođanske poljoprivrede sačuvamo, ali i da je unapređujemo kroz inovacije i ulaganja u modernu proizvodnju", poručila je Gojković.

Prema podacima organizatora, Sajam se održava na više od 50.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora, dok izložba poljoprivredne mehanizacije zauzima oko 35.000 kvadratnih metara.

Posebnu pažnju posetilaca i ove godine privlači Nacionalna izložba stoke, na kojoj će biti predstavljeno oko 750 živih eksponata, dok su u okviru pratećeg programa planirana stručna predavanja o digitalizaciji poljoprivrede, veštačkoj inteligenciji, IPARD podsticajima, navodnjavanju i osiguranju proizvodnje.

Organizatori su najavili i brojne prateće sadržaje: izložbu starih poljoprivrednih mašina Muzeja Žeravica, konjičke igre, takmičenja zaprega, kao i gastronomske prezentacije.

Subota je proglašena Porodičnim danom, a radno vreme Sajma biće od 9 do 19 časova.

Posetioci će tokom trajanja manifestacije moći da učestvuju i u tradicionalnoj nagradnoj igri, u kojoj je glavna nagrada traktor "John Deere 5045D".

Organizatori očekuju veliku posetu i značajan obim poslovnih dogovora, podsećajući da se tokom prethodnih godina na Poljoprivrednom sajmu realizovao promet poljoprivredne mehanizacije vredan više desetina miliona evra.