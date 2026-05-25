Samo šest brodova dnevno prolazi kroz Hormuz od početka rata Broj plovila koja prolaze kroz Hormuz smanjen je za 95 posto od početka rata između SAD-a i Irana, ali se broj povećao u odnosu na prošlu sedmicu

Broj brodova koji prolaze kroz Hormuški moreuz drastično je pao nakon izbijanja rata između SAD-a i Irana, sa oko 100 dnevno na svega šest, što predstavlja pad od oko 95 posto i ukazuje na ozbiljan poremećaj jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta, javlja Anadolu.

Rat, koji je počeo napadima SAD-a i Izraela na Iran 28. februara, ozbiljno je utjecao na jednu od strateški najvažnijih morskih ruta na svijetu.

Prema podacima MMF-ove platforme PortWatch, ukupno 532 broda prošla su kroz Hormuški moreuz u periodu od 28. februara do 17. maja, od početka sukoba.

Broj raznih tankera u istom periodu iznosio je ukupno 220, pri čemu je 25 posto tog broja prošlo samo 28. februara.

Ostali brodovi uključivali su brodove za opći teret, kontejnerske brodove, ro-ro brodove i brodove za prijevoz suhog rasutog tereta.

Ova brojka iznosi 218 od početka američke blokade u regiji.

Osim toga, broj plovila koja prolaze kroz moreuz povećao se tokom protekle sedmice.

Iranski zvaničnici objavili su da je oko 20-25 plovila dnevno prolazilo kroz moreuz tokom protekle sedmice.