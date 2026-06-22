Brisel kaže da se planovi razmatraju jer evropski zvaničnici naglašavaju da su odnosi sa Britanijom i dalje jaki

Samit Velika Britanija - EU odgođen nakon Starmerove ostavke Brisel kaže da se planovi razmatraju jer evropski zvaničnici naglašavaju da su odnosi sa Britanijom i dalje jaki

Samit Velika Britanija - EU planiran za naredni mjesec biće odgođen, izjavio je u ponedjeljak predsjednik Evropskog vijeća, nakon što je britanski premijer Keir Starmer najavio ostavku, navodi "Guardian".

“Sigurno ga moramo odgoditi, ali ponovo procjenjujemo priliku da održimo ovaj novi samit”, rekao je Antonio Costa, dodajući: “Želja mi je da njegov nasljednik pruži kontinuitet na ovom putu kako bi resetirao naše odnose s Velikom Britanijom.”

Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, također je odala počast ubrzo nakon Starmerovog govora o ostavci u Downing Streetu 10.

U objavi na društvenim mrežama, rekla je: "Može potrajati mnogo godina da lider izraste u državnika kakav ste postali za samo dvije godine. Evropska i ukrajinska sigurnost su jače zbog vas. Hvala, dragi Keir."

Godišnji samit EU - Velika Britanija najavljen je za 22. jul prošle sedmice, nakon sedmica neizvjesnosti i kašnjenja. Sada se očekuje da će biti odgođen u svjetlu promjene rukovodstva.

Ako bude potvrđeno, posljednji veliki međunarodni angažman Starmera kao premijera mogao bi biti samit NATO-a u Ankari 7. i 8. jula.

Događaji označavaju naglu pauzu u naporima da se resetuju odnosi između Ujedinjenog Kraljevstva i EU-a, pri čemu zvaničnici s obje strane sada procjenjuju kako i kada bi planirani samit mogao biti pomjeren.