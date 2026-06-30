Analitičari smatraju da se Alijansa kreće ka modelu "NATO 3.0", u kojem evropske članice preuzimaju veću odgovornost za konvencionalnu odbranu, dok će pitanja vojne potrošnje i buduće uloge Evrope biti u fokusu samita

Samit u Ankari: NATO ulazi u novu eru u kojoj Evropa preuzima veću ulogu u sigurnosti Analitičari smatraju da se Alijansa kreće ka modelu "NATO 3.0", u kojem evropske članice preuzimaju veću odgovornost za konvencionalnu odbranu, dok će pitanja vojne potrošnje i buduće uloge Evrope biti u fokusu samita

Kada se lideri NATO-a sastanu u Ankari 7. i 8. jula, Alijansa će se naći usred jedne od najvećih strateških transformacija od završetka Hladnog rata.

Rat Rusije protiv Ukrajine, zahtjevi američkog predsjednika Donalda Trumpa da Evropa preuzme veću odgovornost za vlastitu sigurnost, kao i sve veći fokus Washingtona na rivalstvo s Kinom, mijenjaju budućnost NATO-a.

Umjesto da zamijene Sjedinjene Američke Države, evropski saveznici se sve intenzivnije pripremaju da preuzmu veću odgovornost za konvencionalnu odbranu evropskog kontinenta, dok Washington pažnju usmjerava na strateško odvraćanje i prioritete izvan Evrope.

Analitičari smatraju da bi samit u Ankari mogao ponuditi prvi jasniji uvid u ono što se sve češće naziva "NATO 3.0", model koji nastoji očuvati transatlantski savez, ali uz novu raspodjelu vojnih odgovornosti između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.

- Više od podjele tereta -

Iako su američke administracije godinama pozivale evropske saveznike da povećaju izdvajanja za odbranu, analitičari ocjenjuju da je drugi mandat Donalda Trumpa iz temelja promijenio evropski pristup sigurnosti.

Karl-Heinz Kamp, saradnik Njemačkog vijeća za vanjske odnose, rekao je da su evropske vlade decenijama govorile o pravednijoj raspodjeli tereta, ali bez konkretnih poteza.

"Prvi put nakon 40 godina Evropa se probudila. Po prvi put nakon više decenija Evropa je obećala da će učiniti više i pravednije dijeliti teret", rekao je za Anadolu.

Na prošlogodišnjem samitu NATO-a u Hagu članice su se dogovorile da do 2035. godine povećaju izdvajanja za odbranu i sigurnost na pet posto bruto domaćeg proizvoda.

Za mnoge evropske vlade taj potez predstavljao je i političku poruku Washingtonu da je Evropa konačno spremna preuzeti veći dio odgovornosti za kolektivnu odbranu.

Istovremeno, pojedine države i dalje pokazuju rezervu prema ovom cilju. jer ga smatraju prije svega prioritetom administracije Donalda Trumpa, a ne zajedničkim stavom cijelog NATO-a, rekao je Dimitris Tsarouhas, viši saradnik grčkog istraživačkog centra ELIAMEP.

Jason Davidson iz Transatlantske sigurnosne inicijative Atlantskog vijeća smatra da različite procjene prijetnje iz Rusije objašnjavaju neujednačen napredak među saveznicima.

"Do sada smo vidjeli mješovite rezultate", rekao je Davidson.

Iako su sve članice Evropske unije koje su u NATO-u prvi put 2025. godine dostigle raniji cilj izdvajanja od dva posto BDP-a za odbranu, razlike među državama i dalje su velike. Zemlje na istočnom krilu NATO-a ulažu najveći dio svojih ekonomija u odbranu, pri čemu Poljska prednjači s 4,48 posto BDP-a.

"Saveznici poput Poljske, koji Rusiju vide kao ozbiljnu prijetnju i snažno podržavaju nastavak američkog vojnog prisustva u Evropi, već su premašili cilj ili su mu veoma blizu. Drugi, poput Italije, koji prijetnju iz Rusije smatraju manjom, ostvarili su vrlo mali ili nikakav napredak", rekao je Davidson.

- NATO 3.0 -

Analitičari smatraju da povećanje izdvajanja za odbranu predstavlja samo dio mnogo šire transformacije.

Sve češće opisuju Alijansu kao organizaciju koja se kreće prema modelu poznatom kao "NATO 3.0", koji podrazumijeva plansku preraspodjelu odgovornosti, a ne slabljenje transatlantskog partnerstva.

Prema tom modelu evropske članice osiguravale bi većinu konvencionalnih vojnih snaga potrebnih za odbranu kontinenta, dok bi Sjedinjene Američke Države zadržale odgovornost za nuklearno odvraćanje i strateške sposobnosti koje Evropa još nije u stanju razviti.

Paul Taylor, viši saradnik Evropskog centra za politike, smatra da to ne treba tumačiti kao zamjenu SAD-a evropskim saveznicima.

"Evropljani bi bili primarno odgovorni za konvencionalnu odbranu Evrope, dok bi Sjedinjene Američke Države nastavile pružati nuklearni kišobran i određene strateške vojne sposobnosti", rekao je.

To uključuje obavještajne kapacitete, nadzor i izviđanje, strateški zračni transport, sisteme za udare velikog dometa, satelitsku infrastrukturu, logistiku te sisteme komandovanja i upravljanja.

Taylor upozorava da problem nije krajnji cilj, već brzina tranzicije.

Otkazivanje planiranog raspoređivanja američke oklopne brigade u Poljskoj, odustajanje od razmještanja raketa dugog dometa u Njemačkoj i smanjenje američkog doprinosa planiranju snaga NATO-a pojačali su zabrinutost da bi Washington mogao smanjiti svoje vojno prisustvo brže nego što evropski saveznici mogu nadoknaditi taj manjak.

- Strateška autonomija ili strateška zrelost -

Ove promjene ponovo su otvorile raspravu o budućoj evropskoj sigurnosnoj arhitekturi.

Karl-Heinz Kamp smatra da je i sam izraz "strateška autonomija" politički opterećen, jer se tradicionalno povezuje s francuskom težnjom za većom nezavisnošću od Washingtona.

"Francuska nikada nije izdvojila sredstva potrebna za ostvarenje te strateške autonomije", rekao je.

Potpredsjednik Odbora Evropskog parlamenta za sigurnost i odbranu Riho Terras smatra da bi Evropa trebala težiti strateškoj zrelosti.

"Više nije moguće oslanjati se isključivo na Sjedinjene Američke Države za našu sigurnost, kao što smo činili decenijama", rekao je za Anadolu.

Istovremeno je odbacio ideju stvaranja evropske vojske.

"Evropska vojska je loša ideja. Takav projekt rizikuje da podijeli NATO umjesto da ojača evropsku sigurnost", rekao je.

Kamp smatra da nema potrebe za stvaranjem novih političkih struktura.

"Ne trebamo novu strukturu za evropsko odlučivanje. Već je imamo, a to je NATO", rekao je.

Tsarouhas također odbacuje mogućnost potpunog razdvajanja Evrope od Sjedinjenih Američkih Država.

"To će biti dug i težak proces, uz brojne političke dileme. Najveći problem Evrope nije nedostatak resursa nego nedostatak hrabrog političkog liderstva", rekao je.

Dodao je da potpuno odvajanje od SAD-a nije realna opcija, jer je praktično nemoguće i nanijelo bi Evropi nepopravljivu štetu.

- Pozicija Turske -

Analitičari smatraju da će Turska, kao domaćin samita, imati sve značajniju ulogu u budućoj evropskoj sigurnosnoj arhitekturi.

Paul Taylor ocjenjuje da Evropska unija sama ne može osigurati efikasan okvir za donošenje odluka zbog pravila jednoglasnosti i činjenice da neke od najvažnijih evropskih sigurnosnih sila nisu članice Evropske unije.

Prema njegovom mišljenju, Evropi je potrebna stalna odbrambena struktura koja bi djelovala uporedo s NATO-om i Evropskom unijom.

Takav okvir, smatra on, trebao bi uključivati Veliku Britaniju, Francusku, Njemačku i Poljsku, uz blisku saradnju s Turskom, koja je postala jedno od ključnih središta proizvodnje naoružanja.

"Šta će se dogoditi ako Washington jednog dana procijeni da ograničeni ruski upad u baltičku regiju nije američki rat", upitao je Taylor, naglasivši da Evropa mora biti sposobna brzo donositi političke odluke u takvim situacijama.

"Turska je ključni partner i zato mora biti dio jezgra buduće sigurnosne strukture", rekao je, podsjećajući i na važnu ulogu Ankare u crnomorskoj regiji i podršci Ukrajini.

- Evropa i dalje zavisi od Washingtona -

Uprkos većim vojnim budžetima i snažnijoj političkoj volji, analitičari upozoravaju da će Evropi biti potrebne godine kako bi dostigla ključne američke vojne kapacitete.

Strateški zračni transport, prikupljanje obavještajnih podataka, satelitske komunikacije, dopuna gorivom u zraku, logistika te sistemi komandovanja i upravljanja i dalje su oblasti u kojima evropske vojske u velikoj mjeri zavise od Sjedinjenih Američkih Država.

"Možemo li zamijeniti američke vojne kapacitete jedan za jedan? Ne možemo, barem ne sada, jer bi to koštalo ogromno bogatstvo", rekao je Kamp.

Terras dijeli isto mišljenje.

"Sjedinjene Američke Države i dalje su svjetski lider u satelitskim komunikacijama, obavještajnim kapacitetima i nizu strateških vojnih sposobnosti. Evropi će trebati godine da dostigne sličan nivo", rekao je.

Taylor smatra da stratešku autonomiju treba posmatrati kao postepen proces, a ne kao cilj koji se može brzo ostvariti.

"To nije nešto što se postiže nakon nekoliko godina povećanih vojnih izdvajanja. U ovom trenutku Evropljani nisu ni blizu potpune strateške autonomije", rekao je.

Ipak, zaključuje da Evropa više nema mogućnost odgađanja tog procesa.

"Nemamo izbora. Čak i da je to nerealno, morali bismo krenuti tim putem jer nas je na to primorao gospodin Trump", rekao je.