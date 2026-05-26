SAD: Za usaglašavanje sporazuma o okončanju sukoba s Iranom potrebno još nekoliko dana

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da će biti potrebno još nekoliko dana da se finalizira sporazum o okončanju sukoba između Irana i SAD-a uz podršku Izraela, iako su se strane približile dogovoru o ključnim elementima sporazuma, javlja Anadolu.

"Mislim da postoji snažno slaganje i dogovor o tome kako bi preliminarni nacrt trebao izgledati. Mislim da će, kao i sve s nečim ovakvim, trebati nekoliko dana da se dogovori, čak i do neslaganja oko riječi, rečenice", rekao je Rubio, koji je ujedno i savjetnik predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost, novinarima na putu za New Delhi.

"Ako će biti dogovora, morat ćemo se snaći u tome, ali ovo je, znate, ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti", dodao je.

Rubio je kritikovao iranske napore da zatvori Hormuški moreuz za komercijalni promet, rekavši da je to "nezakonito, ilegalno, neodrživo".

"Ne postoji zemlja na svijetu koja je za sistem naplate plovidbe, osim režima u Iranu. Dakle, to nije prihvatljivo. To se ne može dogoditi", rekao je.

"Moreuz mora biti otvoren, nesmetan, bez naknada, i očito se to mora dogoditi."

Regionalne tenzije su eskalirale 28. februara kada su SAD i Izrael pokrenuli iznenadne napade na Iran, što je navelo Teheran da uzvrati baražom dronova i raketa koje su pogodile ciljeve širom regije dok je Teheran zatvarao Hormuški moreuz.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz održavanje blokade plovila koja putuju do ili iz iranskih luka kroz strateški plovni put. Prošle sedmice je rekao da je sporazum "uglavnom ispregovaran" i da čeka finalizaciju.