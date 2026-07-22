Washington signalizira da će poštovati sporazum o izručenju uprkos tvrdnjama odbrane da su optužbe politički motivirane

SAD vjerovatno neće blokirati izručenje braće Tate Velikoj Britaniji zbog krivičnih optužbi Washington signalizira da će poštovati sporazum o izručenju uprkos tvrdnjama odbrane da su optužbe politički motivirane

Očekuje se da Sjedinjene Američke Države neće blokirati izručenje Andrewa i Tristana Tate Velikoj Britaniji, gdje se suočavaju s optužbama za silovanje, seksualni napad i trgovinu ljudima, objavili su mediji u srijedu.

Braća su uhapšena u subotu u Miamiju nakon zahtjeva Velike Britanije za izručenje i i dalje se nalaze u pritvoru dok traju pravni postupci.

Iako sudski dokumenti ukazuju da državni sekretar Marco Rubio ima ovlaštenje da zaustavi njihovo izručenje, američki zvaničnici su naveli da trenutno nema naznaka da će on intervenirati.

“Sekretar nije razgovarao s braćom Tate niti s njihovim advokatima. State Department u ovom trenutku nema planove da djeluje po ovom pitanju“, rekao je visoki zvaničnik Ministarstva, prema pisanju američkog dnevnog lista “New York Post“.

Visoki zvaničnik administracije odvojeno je rekao američkom mediju “Axios“ da Washington planira poštovati sporazum o izručenju s Velikom Britanijom.

Advokat braće Tate Joseph McBride odbacio je optužbe protiv svojih klijenata, opisujući slučaj kao "politički motiviran i namješten proces."

Braća su stekla veliki broj pratitelja na internetu putem sadržaja usmjerenog na teme muškosti i suočavala su se s pravnim istragama u Velikoj Britaniji i Rumuniji.

Andrew Tate suočava se s ukupno 42 optužbe u Velikoj Britaniji, uključujući sedam tačaka optužnice za silovanje, tri tačke za organiziranje ili omogućavanje trgovine ljudima radi seksualnog iskorištavanja, tri tačke za napad, kao i 19 krivičnih djela povezanih s nepristojnim prikazima djeteta i ekstremnom pornografijom.

Tristan Tate suočava se sa 17 optužbi, uključujući seksualni napad, silovanje i trgovinu ljudima.