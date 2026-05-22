SAD: Više od 18.000 kompanija registrovano u Damasku, 1,5 miliona izbjeglica se vratilo od ukidanja sankcija Ambasada SAD-a u Siriji navela je da su Sjedinjene Države odlučile „dati Siriji šansu za napredak ukidanjem sankcija i otvaranjem vrata investicijama“

Sjedinjene Američke Države saopštile su u petak da je više od 18.000 kompanija registrovano u Damasku i da se 1,5 miliona izbjeglica vratilo u Siriju otkako je Washington prije godinu dana ukinuo sankcije toj zemlji.

U objavi na američkoj društvenoj mreži X, Ambasada SAD-a u Siriji navela je da su Sjedinjene Države odlučile „dati Siriji šansu za napredak ukidanjem sankcija i otvaranjem vrata investicijama“.

„Rezultati govore sami za sebe: više od 18.000 kompanija registrovano u Damasku, 1,5 miliona izbjeglica se vratilo i milijarde dolara investicija su obećane“, navodi ambasada.

Ambasada je također najavila pokretanje „sveobuhvatnih vodiča za investitore u Siriji“, opisujući ih kao „najdetaljniji javno dostupni izvještaj o tržištu Sirije“.

Dodaje se da ti vodiči ukazuju na „američko povjerenje da Sirija može biti vjerodostojna destinacija za odgovorne investicije, poslovanje i integraciju“.

Prema saopštenju, investicione prilike postoje u više sektora, uključujući električnu energiju, naftu i gas, tehnologiju, telekomunikacije, nekretnine i bankarstvo.

„Američke kompanije, sa svojim tehnološkim liderstvom, ekspertizom i standardima, jedinstveno su pozicionirane da popune mnoge praznine koje su Siriji hitno potrebne“, dodaje ambasada.

Navodi se da vodiči imaju za cilj povezivanje Sirije sa „pouzdanim, otpornim i transparentnim ekonomskim partnerstvima“ koja podržavaju dugoročan prosperitet i stabilnost.

„Uz pametno upravljanje, regionalnu saradnju i odgovorne investicije, prilika može postati stvarnost“, dodaje se.

Dana 23. maja prošle godine, SAD su izdale opštu licencu kojom se omogućava trenutno ublažavanje sankcija za Siriju, prema podacima Ministarstva finansija.

„Sirija također mora nastaviti raditi na tome da postane stabilna i mirna zemlja, a današnje mjere bi, nadamo se, trebalo da je usmjere ka svijetloj, prosperitetnoj i stabilnoj budućnosti“, izjavio je tada ministar finansija Scott Bessent.

Ova odluka SAD-a uslijedila je nakon godina sankcija uvedenih kao odgovor na postupke svrgnutog sirijskog režima.

Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad, koji je vladao gotovo 25 godina, pobjegao je u Rusiju nakon što su antivladine grupe preuzele kontrolu nad Damaskom u decembru 2024. godine, čime je okončana višedecenijska vlast stranke Baas.

Prelazna administracija, predvođena Ahmadom al-Sharaom, formirana je u januaru 2025. godine i od tada nastoji proširiti međunarodnu saradnju i ojačati veze s međunarodnim i humanitarnim institucijama.