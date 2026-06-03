Na američkim aerodromima s velikim prometom putnika bit će uspostavljeni centri za otkrivanje ebole kao dio priprema za globalni sportski događaj, uz pojačane mjere javnog zdravlja

SAD uvodi skrining na ebolu na aerodromima uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu Na američkim aerodromima s velikim prometom putnika bit će uspostavljeni centri za otkrivanje ebole kao dio priprema za globalni sportski događaj, uz pojačane mjere javnog zdravlja

Sjedinjene Američke Države planiraju uspostaviti centre za skrining na ebolu na nekim aerodromima uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine, kako bi se spriječili mogući javnozdravstveni rizici tokom velikog priliva stranih putnika, javlja Anadolu.

Zvaničnici poručuju da je pripremljen plan za kontrolu širenja virusa i da se sprovode pojačane mjere nadzora.

Američki direktor Medicare i Medicaid usluga dr. Mehmet Oz je na brifingu za novinare koji je održao u Bijeloj kući iznio procjene javnog zdravlja u okviru predstojećeg Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine.

Oz je naveo da će centri za skrining na ebolu biti uspostavljeni na aerodromima gdje se očekuje gust promet putnika zbog prvenstva koje počinje 11. juna, te da imaju "dobro strukturiran plan igre" za borbu protiv virusa.

Napominjući da američki Nacionalni institut za zdravlje intenzivno radi na suzbijanju bolesti, Oz je naglasio da su poduzete sve potrebne mjere kako bi se spriječili bilo kakvi javnozdravstveni problemi tokom međunarodnog turnira.

Oz je naveo da je Jay Bhattacharya, direktor američkog Nacionalnog instituta za zdravlje, izuzetno uspješna osoba u svojoj oblasti i naveo da je efikasno upravljao procesom u vezi s epidemijom ebole.

Razgovori o širenju virusa ebole, koji se nedavno ponovo pojavio u Keniji, tjeraju neke zemlje da poduzmu dodatne mjere.

Virus ebole, koji uzrokuje jednu vrstu hemoragijske groznice, prvi put se pojavio 1976. godine uz istovremene epidemije u gradovima Nzara, Sudan, i Yambuku, Demokratska Republika Kongo (DRC).

Pošto je epidemija u Kongu počela u selu blizu rijeke Ebola, bolest je dobila ime po ovoj rijeci.

Virus ebole proširio se zapadnom Afrikom u decembru 2013. U epidemiji zabilježenoj u Gvineji, Liberiji i Sijera Leoneu između 2014. i 2017. godine, virusom je zaraženo 30.000 ljudi, a umrlo je više od 11.000 pacijenata.