SAD uvodi sankcije komandantima pobunjeničkih grupa u istočnom Kongu zbog kršenja ljudskih prava State Department cilja visoke komandante FDLR-a i M23

Američko Ministarstvo finansija sankcionisalo je visokopozicionirane komandante FDLR-a i M23 u Demokratskoj Republici Kongo, optužujući ih za etničko nasilje, ubistva civila i ozbiljna kršenja ljudskih prava, u okviru napora Washingtona da stabilizira nemirni istok zemlje, javlja Anadolu.

"Sjedinjene Američke Države poduzimaju daljnje mjere kako bi se suočile s prijetnjama stabilnosti i prosperitetu u istočnoj Demokratskoj Republici Kongo", rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott.

Sankcije se odnose na Gustavea Kubwayoa, komandanta specijalnih operacija milicije Demokratskih snaga za oslobođenje Ruande (FDLR), i Johna Imanija Nzenzea, šefa obavještajne službe pobunjeničke grupe Pokret 23. mart (M23).

Ministarstvo je optužilo FDLR za provođenje etničkog nasilja, korištenje djece vojnika i pokretanje prekograničnih napada.

Također je povezalo M23 s "ozbiljnim kršenjima ljudskih prava" i ubistvima civila.

Pigott je rekao da je Trumpova administracija "čvrsto posvećena" Washingtonskom sporazumu za mir i prosperitet, sporazumu između Konga i Ruande, potpisanom prošlog decembra, uz posredovanje SAD-a, i Okvirnom sporazumu iz Dohe, sporazumu postignutom uz posredovanje Katara između Kinšase i pobunjeničke koalicije M23/AFC.