SAD uveo sankcije kubanskom predsjedniku i članovima njegove porodice

Muhammed Yasin Güngör
05. juni 2026.•Ažuriranje: 05. juni 2026.
Ministarstvo finansija SAD-a u četvrtak je uvelo sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Diaz-Canelu i nekoliko članova užeg kruga njegove porodice, uključujući rođake bivšeg lidera Raula Castra, javlja Anadolu.
Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) dodao je Diaz-Canela, njegovu suprugu Lis Cuestu Perazu i njenog sina Manuela Anida Cuestu na listu posebno određenih državljana.
Oznake se također odnose na Alejandra Castra Espina, sina Raula Castra, i njegovog sina Raula Alejandra Castra Calisa.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da Washington namjerava "riješiti" Kubu kada završe s naporima u vezi s Iranom.
Američki predsjednik je tvrdio da jednostavno želi da Kuba bude "lijepo vođena zemlja koja može prehraniti svoj narod".
Nije bilo reakcije iz Havane.