Ministarstvo finansija dodalo je Miguela Diaz-Canela, prvu damu, i članove porodice Castro na listu sankcija

SAD uveo sankcije kubanskom predsjedniku i članovima njegove porodice Ministarstvo finansija dodalo je Miguela Diaz-Canela, prvu damu, i članove porodice Castro na listu sankcija

Ministarstvo finansija SAD-a u četvrtak je uvelo sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Diaz-Canelu i nekoliko članova užeg kruga njegove porodice, uključujući rođake bivšeg lidera Raula Castra, javlja Anadolu.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) dodao je Diaz-Canela, njegovu suprugu Lis Cuestu Perazu i njenog sina Manuela Anida Cuestu na listu posebno određenih državljana.

Oznake se također odnose na Alejandra Castra Espina, sina Raula Castra, i njegovog sina Raula Alejandra Castra Calisa.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da Washington namjerava "riješiti" Kubu kada završe s naporima u vezi s Iranom.



Američki predsjednik je tvrdio da jednostavno želi da Kuba bude "lijepo vođena zemlja koja može prehraniti svoj narod".

Nije bilo reakcije iz Havane.