Washington sankcionisao četiri vodeće iranske platforme za digitalnu imovinu, optužujući ih da pomažu Teheranu i Revolucionarnoj gardi u zaobilaženju međunarodnih sankcija

SAD "udario u srce" iranskog kripto sektora: Najveća berza Nobitex na crnoj listi Washington sankcionisao četiri vodeće iranske platforme za digitalnu imovinu, optužujući ih da pomažu Teheranu i Revolucionarnoj gardi u zaobilaženju međunarodnih sankcija

Američko Ministarstvo finansija uvelo je sankcije najvećoj iranskoj kripto berzi Nobitex i još trima platformama, tvrdeći da su omogućavale finansijske transakcije povezane s Iranskim korpusom islamske revolucionarne garde i pomagale vlastima u Teheranu da zaštite i premještaju bogatstvo uprkos međunarodnim sankcijama, javlja Anadolu.

Na meti sankcija našli su se i vodeći ljudi kompanije, dok je SAD poručio da će nastaviti pratiti tokove novca kroz digitalnu imovinu.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) ciljao je Nobitex, iransku glavnu berzu, zajedno sa Wallexom, Bitpinom i Ramzinexom zbog poslovanja unutar finansijskog sektora iranske ekonomije.

"Ministarstvo finansija će nastaviti pratiti novac u znak podrške Ekonomskom bijesu, bilo da se radi o bankarskom sistemu ili o digitalnoj imovini", rekao je ministar finansija Scott Bessent.

Nobitex je navodno obradio više od 50 posto svih priliva iranske digitalne imovine u 2025. godini. Zvaničnici su optužili platformu da olakšava plaćanja za "terorističke aktivnosti" i transakcije povezane s Iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC). Berza je navodno pomogla Centralnoj banci Irana da pristupi stotinama miliona dolara u stabilnim kriptovalutama kako bi podržala "naglo pad vrijednosti" nacionalne valute.

Sankcije se odnose na najviše rukovodioce Nobitexa, uključujući predsjednika i suosnivača Amira Hosseina Rada, trenutnog izvršnog direktora Seyeda Alija Khoeeja, suosnivača Alija Aghamira i suosnivača i vođu blockchain odjela kompanije Mohammada Aghamira.

State Department je naglasio da, iako je iranska ekonomija u "slobodnom padu", ove berze su omogućile insajderima režima da "štite" i "prebacuju bogatstvo preko granica" uprkos nestancima interneta i usred američkih udara.

Prema ovim sankcijama, blokirana je sva imovina i interesi određenih subjekata unutar SAD-a ili pod kontrolom američkih osoba.

SAD je uveo sankcije protiv Irana od 1979. godine, godine iranske revolucije, a najnovije sankcije dolaze usred američko-izraelskog rata protiv Irana, pokrenutog 28. februara.