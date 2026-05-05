SAD: U pucnjavi u Teksasu dvoje osobe poginule, troje povrijeđenih

Muhammed Yasin Güngör
05 Maj 2026•Ažuriranje: 05 Maj 2026
Poslovni spor eskalirao je u utorak u smrtonosnu pucnjavu u dva tržna centra u američkoj saveznoj državi Teksas, pri čemu su dvije osobe poginule, a tri su ranjene, prenosi Anadolu.
„Potvrđene su dvije smrtno stradale osobe, a tri su u stabilnom stanju“, rekao je novinarima šef policije Carrolltona Roberto Arredondo.
On je pojasnio da nasilje „nije bilo nasumičan čin“, napominjući da su se žrtve sastale s osumnjičenim radi „poslovnih razloga“ prije nego što je izbila pucnjava.
Policajci su prvobitno reagovali na dojave o pucnjavi na Cape Town Plazi oko 9:57 sati po lokalnom vremenu (14:57 GMT) prije nego što su osumnjičenog locirali na drugoj lokaciji poznatoj kao Koreatown.
Jedinice u civilu koristile su policijsku tehnologiju kako bi locirale vozilo osumnjičenog, što je dovelo do kraće potjere pješice, rekao je Arredondo.
Osumnjičeni, identifikovan kao 69-godišnji Seung Han, priveden je bez daljnjih incidenata.
Iako je tačan uzrok spora i dalje predmet istrage, Arredondo je naglasio da ne postoji nikakva trajna prijetnja po javnost.