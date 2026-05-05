SAD: U pucnjavi u Teksasu dvoje osobe poginule, troje povrijeđenih

Poslovni spor eskalirao je u utorak u smrtonosnu pucnjavu u dva tržna centra u američkoj saveznoj državi Teksas, pri čemu su dvije osobe poginule, a tri su ranjene, prenosi Anadolu.

„Potvrđene su dvije smrtno stradale osobe, a tri su u stabilnom stanju“, rekao je novinarima šef policije Carrolltona Roberto Arredondo.

On je pojasnio da nasilje „nije bilo nasumičan čin“, napominjući da su se žrtve sastale s osumnjičenim radi „poslovnih razloga“ prije nego što je izbila pucnjava.

Policajci su prvobitno reagovali na dojave o pucnjavi na Cape Town Plazi oko 9:57 sati po lokalnom vremenu (14:57 GMT) prije nego što su osumnjičenog locirali na drugoj lokaciji poznatoj kao Koreatown.

Jedinice u civilu koristile su policijsku tehnologiju kako bi locirale vozilo osumnjičenog, što je dovelo do kraće potjere pješice, rekao je Arredondo.

Osumnjičeni, identifikovan kao 69-godišnji Seung Han, priveden je bez daljnjih incidenata.

Iako je tačan uzrok spora i dalje predmet istrage, Arredondo je naglasio da ne postoji nikakva trajna prijetnja po javnost.