SAD: U napadu na Islamski centar u San Diegu pet ubijenih, uključujući dvojicu napadača Policija San Diega navodi da pucnjavu u Islamskom centru smatra „zločinom iz mržnje“

Pet osoba, uključujući dvojicu osumnjičenih napadača, ubijeno je u pucnjavi koja se u ponedjeljak dogodila u Islamskom centru u San Diegu, saopštili su zvaničnici, javlja Anadolu.

„Ono što u ovom trenutku znamo jeste da imamo tri preminula punoljetna muškarca“, izjavio je šef policije San Diega Scott Wahl, misleći na tri žrtve, te dodao da su dvojica navodnih napadača također ubijena.

Wahl, govoreći na konferenciji za novinare nakon što su nadležne službe ranije proglasile da je prijetnja „neutralisana“, kazao je da je jedan od preminulih bio zaštitar koji je radio u centru.

„Zbog same lokacije Islamskog centra, ovo smatramo zločinom iz mržnje sve dok se ne dokaže suprotno, i u ovom trenutku ćemo blisko sarađivati s FBI-em kako bismo osigurali da angažujemo sve resurse koji su nam potrebni za ovu istragu“, dodao je on.

Wahl je također rekao da su sva djeca u centru, u sklopu kojeg se nalazi i škola, „na sigurnom“.

Ranije u ponedjeljak, nadležne službe su saopštile da policajci reaguju na prijave o incidentu s aktivnim napadačem u centru, koji se nalazi u naselju Clairemont u blizini bloka 7.000 u aveniji Eckstrom.

Predsjednik Donald Trump opisao je pucnjavu kao „užasnu situaciju“.

„Održavaju brifing o tome... i to je užasna situacija. Dobio sam neke prve informacije, ali vratit ćemo se tome i vrlo detaljno sve ispitati“, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

- 'Krajnje nečuveno' ciljati bogomolju

U međuvremenu, direktor Islamskog centra u San Diegu Taha Hassane rekao je novinarima da je „krajnje nečuveno“ ciljati bogomolju.

„Nikada ranije nismo doživjeli ovakvu tragediju“, kazao je Hassane i dodao:

„Ljudi dolaze u Islamski centar da se mole, da uče, i to ne samo muslimani... Baš jutros, ranije, grupa ljudi, nemuslimana, došla je samo da uči o našoj vjeri i našoj kulturi. Tako da je ovo nešto što nikada nismo očekivali.“

Ubrzo nakon incidenta, zvaničnici su za Anadolu izjavili da je „prijavljeno da ima pogođenih ljudi“, iako nisu mogli precizirati tačan broj žrtava.

Policija i gradonačelnik San Diega Todd Gloria pozvali su stanovnike da izbjegavaju ovo područje i da prate uputstva zvaničnika za javnu sigurnost.

„Upoznat sam sa situacijom s aktivnim napadačem u Islamskom centru San Diega u Clairemontu i nastavljam primati ažurirane informacije od organa reda. Hitne službe su na terenu i aktivno rade na zaštiti zajednice i osiguravanju područja“, napisao je on na mreži X.

Iz ureda guvernera Kalifornije Gavina Newsoma saopšteno je da je on obaviješten o situaciji. „Zahvalni smo hitnim službama na terenu koje rade na zaštiti zajednice i pozivamo sve da slijede uputstva lokalnih vlasti“, dodaje se u saopštenju.

Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR) u San Diegu također je objavilo saopštenje nakon incidenta, navodeći u početku da je najmanje jedna osoba ubijena.

„Neka mu Allah podari najviši stepen Dženeta i zaštiti sve od zla. Niko nikada ne bi trebao strahovati za svoju sigurnost dok prisustvuje molitvama ili uči u osnovnoj školi“, objavio je CAIR na američkoj društvenoj platformi X.