SAD tvrdi da je preusmjerio 100 komercijalnih brodova iz Hormuškog moreuza CENTCOM saopćio da su američke snage preusmjerile 100 plovila, onesposobile četiri i omogućile prolaz za 26 humanitarnih brodova

Sjedinjene Američke Države saopćile su u subotu da su do sada preusmjerile 100 komercijalnih brodova i onesposobile četiri plovila kako bi provele blokadu predsjednika Donalda Trumpa protiv brodova koji putuju prema iranskim lukama i iz njih kroz Hormuški moreuz.

"Tokom proteklih šest sedmica više od 15.000 vojnika, mornara, marinaca i pripadnika ratnog zrakoplovstva preusmjerilo je 100 plovila, onesposobilo četiri i omogućilo prolaz za 26 humanitarnih brodova", saopćila je Centralna komanda američke vojske.

U saopćenju se navodi da su američke snage počele provoditi blokadu 13. aprila protiv komercijalnih brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka, dodajući da se blokada provodi protiv plovila svih država koja ulaze ili izlaze iz iranskih luka i obalnih područja, uključujući sve iranske luke u Arapskom i Omanskom zaljevu.

U blokadi učestvuje više od 200 američkih aviona i ratnih brodova, uključujući udarnu grupu nosača aviona "Abraham Lincoln", udarnu grupu nosača "George H. W. Bush", amfibijsku grupu Tripoli i 31. ekspedicionu jedinicu marinaca, kao i više razarača s navođenim projektilima, dodaje se u saopćenju.

"Naši pripadnici oružanih snaga rade izvanredan posao", rekao je admiral Brad Cooper, komandant CENTCOM-a.



"Bili su veoma efikasni izvršavajući misiju precizno i profesionalno, omogućivši nultu trgovinu prema iranskim lukama i iz njih, što je ekonomski pritisnulo Iran."

Regionalne tenzije ostale su visoke otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo uzvratne napade Teherana na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistan, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli osigurati trajni sporazum. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, zadržavajući blokadu plovila koja putuju prema iranskim lukama ili iz njih kroz ovaj strateški plovni put.