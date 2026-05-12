Međunarodna misija u BiH prolazi u novu fazu. OHR nije ni trebao biti trajna ustanova, rekla je Bruce

SAD tvrdi da će novi visoki predstavnik u BiH imati "ograničene ovlasti", Rusija traži hitno gašenje OHR-a

Predstavnica Sjedinjenih Američkih Država poručila je u utorak u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija da međunarodna misija u Bosni i Hercegovini ulazi u novu fazu s ograničenijim ovlastima budućeg visokog predstavnika, dok je Rusija ponovila zahtjev za ukidanje Ureda visokog predstavnika (OHR).

Zamjenica predstavnika misije SAD pri UN-u Tammy Bruce zahvalila je visokom predstavniku Christianu Schmidtu na, kako je navela, pet godina službe, ističući da se međunarodno prisustvo u BiH transformiše.

„Međunarodna misija u BiH prolazi u novu fazu. OHR nije ni trebao biti trajna ustanova“, rekla je Bruce.

Naglasila je da će naredni visoki predstavnik imati zadatak da odgovornost prenese na domaće institucije i političke lidere.

„Ta osoba mora biti posvećena BiH, ali lokalni lideri moraju donositi pragmatična rješenja, koja neće diktirati međunarodni glasovi“, kazala je, dodajući da se imenovanje novog visokog predstavnika očekuje u junu.

S druge strane, ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzja pozvao je na hitno ukidanje OHR-a, ocjenjujući ga kao "izvor nestabilnosti."

„Pozivam na hitno gašenje OHR-a, jer je on privatizovan i glavni faktor nestabilnosti“, rekao je Nebenzja tokom sjednice.

On je ustvrdio da je u BiH uspostavljen „protektorat“, te osporio legitimitet imenovanja Schmidta, navodeći da je ono bilo nezakonito.

Nebenzja je optužio zapadne zemlje za miješanje u unutrašnje poslove BiH, ističući da su „Berlin, London i Pariz“ doprinijeli političkim tenzijama.

„Zapad žrtvuje napore za stabilizacijom. Implementacija Dejtonskog mirovni sporazum predmet je manipulacije kako bi se narušio mir građana“, rekao je.

Dodao je i da su, prema njegovim riječima, zapadni akteri i tokom 1990-ih godina igrali negativnu ulogu u BiH, djelujući suprotno očuvanju teritorijalnog integriteta tadašnje Jugoslavije.

Sjednica Vijeća sigurnosti protekla je u znaku suprotstavljenih stavova velikih sila o budućnosti međunarodnog nadzora u BiH, posebno u pogledu uloge OHR-a i dinamike prenosa odgovornosti na domaće institucije.