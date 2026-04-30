SAD traži novu međunarodnu koaliciju za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza Washington nudi Ugovor o slobodi plovidbe saveznicima dok je pomorski saobraćaj blokiran, a pregovori s Teheranom u zastoju, javlja "Wall Street Journalu"

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nastoji izgraditi međunarodnu koaliciju za obnovu pomorskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz, dok je promet brodova kroz ovaj ključni plovni put i dalje blokiran usljed nastavljenog američko-iranskog sukoba.

"Wall Street Journal", koji je prvi objavio informaciju, pozivajući se na interni telegram američkog State Departmenta poslan ambasadama SAD-a, navodi da je Washington zatražio od svojih diplomata da uvjere strane vlade da se pridruže novom savezu, koji bi koordinirao razmjenu informacija, diplomatske napore i provedbu sankcija s ciljem ponovnog otvaranja moreuza.

"Vaše učešće će ojačati našu zajedničku sposobnost da obnovimo slobodu plovidbe i zaštitimo globalnu ekonomiju", navodi se u telegramu, prema izvještaju.

Na upit za potvrdu, zvaničnik State Departmenta rekao je za Anadolu da će Ugovor o slobodnoj plovidbi (MFC) poduzimati korake kako bi osigurao siguran prolaz, uključujući pružanje informacija u realnom vremenu, sigurnosnih smjernica i koordinacije kako bi brodovi mogli sigurno ploviti ovim vodama.

Zvaničnik je dodao da će aktivnosti MFC-a poboljšati pomorsku svijest o situaciji i podržati siguran prolazak komercijalnih brodova i njihovih posada.

"Državni dio, sa sjedištem u Washingtonu, služit će kao diplomatski operativni centar, okupljajući partnere i industriju pomorskog transporta. On će obezbijediti platformu za koordinaciju diplomatskih akcija i usklađivanje ekonomskih mjera osmišljenih da nametnu troškove Iranu zbog narušavanja pomorske sigurnosti", dodao je zvaničnik.

Inicijativa dolazi sedmicama nakon što je predsjednik Trump proglasio da je moreuz "potpuno otvoren", iako je pomorski saobraćaj i dalje uglavnom blokiran. Iran je pokušao postavljati mine i napadati tankere koji prolaze kroz plovni put bez odobrenja Teherana, dok SAD sprovodi blokadu svih brodova koji idu prema ili iz iranskih luka.

Budućnost moreuza postala je ključno sporno pitanje u zastalim mirovnim pregovorima, pri čemu je Trump, prema navodima, u ponedjeljak rekao saradnicima da se pripreme za produženu blokadu dok Iran ne pristane da odustane od svog nuklearnog programa.