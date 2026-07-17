SAD: Strateški dijalog s Kosovom kada budu ispunjeni uslovi, uključujući obaveze prema Srbima Odluka Washingtona dolazi istog dana kada Sjedinjene Države pokreću prvu rundu Strateškog dijaloga sa Srbijom

Sjedinjene Američke Države saopćile su da će pokrenuti Strateški dijalog s Kosovom tek kada budu ispunjeni odgovarajući uslovi, uključujući obaveze Prištine prema srpskoj manjini.

U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, portparol State Departmenta podsjetio je da je dijalog suspendovan u septembru 2025. godine na neodređeno vrijeme zbog zabrinutosti u vezi s postupcima tadašnje tehničke vlade Kosova.

„Radujemo se uključivanju u Strateški dijalog s Kosovom kada budu stvoreni odgovarajući uslovi, uključujući ispunjavanje obaveza Kosova prema kosovskim Srbima“, navodi se u odgovoru.

State Department nije precizirao rok za nastavak dijaloga niti konkretne korake koje očekuje od kosovskih vlasti.

Odluka Washingtona dolazi istog dana kada Sjedinjene Države pokreću prvu rundu Strateškog dijaloga sa Srbijom, usmjerenog na jačanje saradnje u oblastima sigurnosti, ekonomije i vanjske politike.

Strateški dijalog s Kosovom suspendovan je nakon poteza vlasti u Prištini koje su američki zvaničnici ocijenili kao faktore koji su povećali političke tenzije i otežali saradnju, uključujući mjere protiv srpskih institucija i sporove oko odluka Ustavnog suda.

Sjedinjene Države i Evropska unija godinama pozivaju na provođenje sporazume postignute u dijalogu s Srbije i Kosova uz posredovanje EU, uključujući formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom.

Zapadne zemlje također insistiraju na zaštiti vjerskih sloboda i izbjegavanju jednostranih poteza na sjeveru Kosova, dok vlasti u Prištini navode da mjere koje su poduzele imaju za cilj jačanje vladavine prava i da se obaveze iz dijaloga moraju provoditi uzajamno.