Vojska tvrdi da su udari usmjereni na smanjenje sposobnosti Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz

SAD saopćio da je završio najnovije udare na Iran Vojska tvrdi da su udari usmjereni na smanjenje sposobnosti Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je u ponedjeljak da je završila još jednu rundu udara na Iran usmjerenih na njegovu vojnu infrastrukturu.

"Američke snage su napale iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova, te sisteme protivvazdušne odbrane kako bi smanjile sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz", navodi se u saopštenju CENTCOM-a.

Komanda je saopštila da se tranzit komercijalnih brodova kroz međunarodni pomorski koridor nastavlja.

Od početka maja, saopštila je da su njene snage pomogle u olakšavanju kretanja približno 900 komercijalnih brodova koji prevoze oko 450 miliona barela sirove nafte kroz pomorski koridor.

"Američke snage ostaju prisebne i spremne da Iran pozovu na odgovornost za neopravdanu agresiju na civilne mornare koji žele slobodno i otvoreno da prolaze kroz moreuz", navodi se.