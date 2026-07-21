SAD saopćio da je završio najnovije udare na Iran

Diyar Güldoğan
21. juli 2026.•Ažuriranje: 21. juli 2026.
Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je u ponedjeljak da je završila još jednu rundu udara na Iran usmjerenih na njegovu vojnu infrastrukturu.
"Američke snage su napale iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova, te sisteme protivvazdušne odbrane kako bi smanjile sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz", navodi se u saopštenju CENTCOM-a.
Komanda je saopštila da se tranzit komercijalnih brodova kroz međunarodni pomorski koridor nastavlja.
Od početka maja, saopštila je da su njene snage pomogle u olakšavanju kretanja približno 900 komercijalnih brodova koji prevoze oko 450 miliona barela sirove nafte kroz pomorski koridor.
"Američke snage ostaju prisebne i spremne da Iran pozovu na odgovornost za neopravdanu agresiju na civilne mornare koji žele slobodno i otvoreno da prolaze kroz moreuz", navodi se.