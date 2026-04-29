SAD sankcionisao 35 osoba i firmi kako bi suzbio iranske tajne finansijske tokove

Berk Kutay Gökmen
29 April 2026•Ažuriranje: 29 April 2026
SAD je u utorak najavio nove sankcije usmjerene na navodnu iransku "arhitekturu sjenovitog bankarstva", a Ministarstvo finansija je na crnu listu stavilo 35 pojedinaca i organizacija optuženih za olakšavanje ovih operacija, javlja Anadolu.
Sankcionisani subjekti i pojedinci "nadziru iransku arhitekturu sjenovitog bankarstva, olakšavajući kretanje ekvivalenta desetina milijardi dolara povezanih s izbjegavanjem sankcija", navodi se u saopćenju Ministarstva finansija.
U saopćenju se navodi da iranske banke zavise od privatnih firmi zvanih "rahbars" za obradu plaćanja za sankcionisanu iransku trgovinu koristeći račune fiktivnih kompanija u stranim bankama.
Dodaje se da se ove transakcije često obavljaju u ime subjekata kao što su Korpus islamske revolucionarne garde, Nacionalna iranska naftna kompanija i druge organizacije koje su sankcionisale SAD.
"Iranski sistem bankarstva u sjeni služi kao ključna finansijska žila kucavica za njegove oružane snage, omogućavajući aktivnosti koje remete globalnu trgovinu i podstiču nasilje širom Bliskog istoka", rekao je ministar finansija Scott Bessent.
"Finansijske institucije su na oprezu: Svaka institucija koja olakšava ili se angažuje s ovim mrežama izložena je riziku od ozbiljnih posljedica", dodao je.
Sankcije su uvedene prije rata SAD-a i Izraela protiv Irana, koji su pokrenuli 28. februara, a sada je u primirju kako bi se dala šansa naporima za postizanje mirovnog sporazuma.