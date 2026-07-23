Državni sekretar Marco Rubio stavio 11 aktera na crnu listu zbog podrške energetskom, finansijskom i medicinskom sektoru Kube

SAD sankcionirao Kubu zbog duboke višestruke prijetnje nacionalnoj sigurnosti Državni sekretar Marco Rubio stavio 11 aktera na crnu listu zbog podrške energetskom, finansijskom i medicinskom sektoru Kube

SAD je u četvrtak uveo sankcije protiv devet subjekata i dvije osobe optužene za održavanje kontrole kubanske vlade nad ključnim ekonomskim sektorima i iskorištavanje radne snage u inostranstvu.

"Komunistički kubanski režim i dalje predstavlja duboku višestruku prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a i stabilnosti hemisfere", izjavio je državni sekretar Marco Rubio u saopćenju.

Naveo je nedavni izvještaj Ministarstva detaljno opisuje višedecenijske pokušaje Havane da podriva politički sistem SAD-a.

Nove odredbe, provedene na osnovu izvršne uredbe predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, usmjerene su protiv aktera uključenih u kubanski finansijski, energetski i medicinski sektor.

Rubio je posebno identificirao četiri subjekta povezana s naporima za izbjegavanje sankcija za vojno povezani konglomerat GAESA. Osim toga, sankcije su usmjerene protiv onih koji su odgovorni za "iskorištavanje i prisilni rad" kubanskog osoblja u okviru havanskih prekomorskih medicinskih brigada.