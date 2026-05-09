SAD sankcionirao deset pojedinaca i kompanija zbog pomaganja iranskim programima naoružanja i dronova Ministarstvo finansija cilja mreže navodno povezane s dronovima i lancima snabdijevanja balističkim raketama serije Shahed

Ministarstvo finansija SAD-a objavilo je u petak sankcije protiv 10 pojedinaca i kompanija, uključujući nekoliko sa sjedištem u Kini i Hong Kongu, zbog navodnog omogućavanja iranskoj vojsci nabavke oružja i materijala koji se koriste u dronovima i balističkim raketama serije Shahed.

Potez cilja mreže koje su navodno pomogle iranskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC) i njegovim povezanim tijelima da nabave komponente za oružje i sirovine za zrakoplovnu industriju.

Ministarstvo finansija saopštilo je da je spremno poduzeti ekonomske mjere protiv iranske odbrambene industrijske baze kako Iran ne bi mogao obnoviti svoje proizvodne kapacitete i projicirati moć izvan svojih granica.

"Pod odlučnim vodstvom predsjednika Trumpa, nastavit ćemo djelovati kako bismo očuvali sigurnost Amerike i ciljati strane pojedince i kompanije koje iransku vojsku opskrbljuju oružjem za upotrebu protiv američkih snaga", rekao je ministar finansija Scott Bessent u saopštenju.