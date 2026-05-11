SAD repatrirao 17 državljana s kruzera nakon izbijanja hantavirusa Evakuaciju je koordinirao i Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC)

Vlada SAD-a započela je repatrijaciju 17 američkih državljana s kruzera na kojem je izbila epidemija hantavirusa, saopćilo je u nedjelju Ministarstvo zdravstva i socijalnih usluga.

Let koji je organizovao State Department prevezao je Amerikance s broda MV Hondius nakon što je plovilo u nedjelju pristalo u Tenerifeu na španskim Kanarskim ostrvima, navela je zdravstvena služba na društvenoj mreži X, američke kompanije.

Evakuaciju je koordinirao i Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Dva putnika, od kojih je jedan imao blage simptome, a drugi bio pozitivan na virus, putovala su u izolovanim jedinicama aviona.

Putnici će prvo biti prebačeni u Medicinski centar Univerziteta Nebraska u Omahi, u saveznoj državi Nebraska. Putnik sa simptomima kasnije će biti premješten u drugi specijalizirani centar za liječenje.

"Po dolasku u svaku ustanovu, svaka osoba će proći kliničku procjenu i dobiti odgovarajuću njegu i podršku u skladu sa svojim stanjem", navela je zdravstvena služba.

CDC je epidemiju klasifikovao kao odgovor na vanrednu situaciju nivoa 3, što je najniži nivo aktivacije vanrednog odgovora te agencije.

Prema zvaničnicima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), epidemija povezana s andskim sojem hantavirusa rezultirala je s pet potvrđenih slučajeva, uključujući tri smrtna ishoda.

Naučnici su potvrdili da je epidemiju izazvala rijetka andska varijanta hantavirusa, jedini poznati soj sposoban za prijenos s čovjeka na čovjeka, uglavnom putem bliskog kontakta.

WHO je saopćio da su dva putnika koja su kasnije preminula prije ukrcavanja na brod putovala kroz Argentinu, Čile i Urugvaj.

Zvaničnici CDC-a naveli su da će putnici biti pod nadzorom oko šest sedmica, koliko traje inkubacijski period virusa, dok zdravstvene vlasti u nekoliko američkih saveznih država također prate putnike koji su napustili brod prije nego što je epidemija potvrđena.