SAD: Quad sve više radi na pitanjima od globalnog značaja Područja na kojima sarađujemo postala su relevantnija i važnija zbog nedavnih događaja širom svijeta, kazao je državni sekretar Marco Rubio

Grupa država Quad sve više radi na pitanjima od globalnog značaja, rekao je u utorak američki državni sekretar Marco Rubio, javlja Anadolu.

"Naš zajednički cilj u protekloj godini bio je da ovo pretvorimo iz foruma na kojem se sastajemo i razgovaramo o problemima u onaj gdje zapravo nešto radimo po tom pitanju, i mislim da možemo izvijestiti naše narode da to počinjemo prilično agresivno raditi", rekao je Rubio na sastanku ministara vanjskih poslova Quada u New Delhiju.

"Područja na kojima sarađujemo postala su relevantnija i važnija zbog nedavnih događaja širom svijeta. I zato danas mislim da ostvarujemo daljnji napredak u operacionalizaciji našeg odnosa, u područjima na kojima možemo sarađivati", dodao je.

Quad, diplomatsko partnerstvo između SAD-a, Australije, Indije i Japana, formirano je 2007. godine.

Indijska vlada je saopćila da Quad okuplja četiri zemlje "sa posvećenošću da rade kao snaga za globalno dobro i da podrže otvorenu, slobodnu i inkluzivnu Indo-Pacifičku regiju koja je prosperitetna i otporna".

Posljednji samit lidera Quad održan je u SAD-u 2024. godine. Sastanak ministara vanjskih poslova Indije dolazi u trenutku kada se nastavljaju diplomatski napori za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je od početka aprila bio u primirju.

Rubio, koji je prošle sedmice stigao u Indiju u četverodnevnu prvu posjetu, rekao je da SAD nastoje "obnoviti" Quad.