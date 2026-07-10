Diplomatski napori trenutno se odvijaju iza kulisa s ciljem smirivanja tenzija između SAD-a i Irana, rekao je američki zvaničnik za CNN

SAD privremeno obustavio napade na Iran kako bi dao priliku diplomatiji Diplomatski napori trenutno se odvijaju iza kulisa s ciljem smirivanja tenzija između SAD-a i Irana, rekao je američki zvaničnik za CNN

Iza kulisa se trenutno vode intenzivni diplomatski napori s ciljem smirivanja tenzija u sukobu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, javio je u petak CNN, pozivajući se na američke zvaničnike.

Jedan američki zvaničnik rekao je da SAD namjerno izvodi napade, a zatim ih privremeno obustavlja kako bi se izbjegla daljnja eskalacija i omogućilo da diplomatski napori daju rezultate. Dodao je da Washington i dalje održava listu potencijalnih ciljeva kao sredstvo pritiska.

Više američkih zvaničnika navelo je da su izvršene pripreme za moguće američke napade tokom noći ukoliko to bude potrebno, ali da je u ovom trenutku odlučeno da se prednost da diplomatiji.

Ranije danas, na nosaču aviona USS Abraham Lincoln u Arapskom moru, posade su naoružavale borbene avione, dok su piloti izvodili vježbe kako bi bili spremni za eventualne borbene misije.

Kapetan nosača obavijestio je hiljade mornara na brodu da rastu regionalne tenzije te naglasio važnost održavanja pune pripravnosti, što je, kako je navedeno, uobičajena procedura u takvim okolnostima.

Uporedo s pripremama za moguće udare, piloti borbenih aviona nastavili su redovne odbrambene operacije, izvodeći letove tokom dana i noći.

Američki zvaničnici također su naveli da su iranske tvrdnje o tome da je SAD već tokom noći izveo nove napade netačne. Ipak, dodali su da je situacija promjenjiva i da bi napadi mogli biti nastavljeni ukoliko to bude potrebno.