SAD: Primirje između Izraela i Libana produženo za 45 dana nakon pregovora u Washingtonu Pentagon pokreće sigurnosni kanal pregovora dok SAD traži dugoročnu stabilnost na granici

Sjedinjene Američke Države su u petak saopćile da će primirje između Izraela i Libana biti produženo za 45 dana nakon, kako je Washington opisao, "veoma produktivnih" pregovora između dvije strane.

"Prekid neprijateljstava od 16. aprila bit će produžen za 45 dana kako bi se omogućio dalji napredak", rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Saopćenje dolazi uprkos nastavku izraelskih napada u Libanu od stupanja na snagu primirja posredovanog od strane SAD-a.

Pigott je naveo da će State Department ponovo sazvati politički pregovarački kanal 2. i 3. juna.

Također je najavio da će 29. maja u Pentagonu biti pokrenut odvojeni sigurnosni kanal koji će uključivati vojne delegacije obje zemlje.

"Nadamo se da će ove diskusije unaprijediti trajni mir između dvije zemlje, puno međusobno priznanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta te uspostavljanje stvarne sigurnosti duž njihove zajedničke granice", rekao je Pigott.

Saopćenje je uslijedilo nakon treće runde pregovora pod posredovanjem SAD-a održane u State Departmentu.

Portparol State Departmenta opisao je razgovore za Anadolu kao veoma pozitivne, čak i iznad očekivanja.

Prema riječima jednog zvaničnika State Departmenta, SAD su u pregovorima predstavljali savjetnik State Departmenta Michael Needham, američki ambasador u Izraelu Mike Huckabee i američki ambasador u Libanu Michel Issa.

Liban su predstavljali ambasadorica Nada Hamadeh Moawad i libanski predsjednički izaslanik Simon Karam, rekao je zvaničnik.