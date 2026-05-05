SAD predlažu rezoluciju UN-a o slobodi plovidbe u Hormuškom tjesnacu - Nacrt rezolucije zahtijeva od Irana da prestane s napadima, miniranjem i naplatom cestarine, kaže državni sekretar Marco Rubio

SAD je u utorak predložio rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o odbrani slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu.

"Po nalogu predsjednika Trumpa, Sjedinjene Države, zajedno s Bahreinom i našim partnerima iz Perzijskog zaljeva, Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtom i Katarom, sastavile su rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o odbrani slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu", rekao je državni sekretar Marco Rubio u izjavi.

Rubio je rekao da je ovaj potez uslijedio u trenutku kada "Islamska Republika Iran nastavlja držati svjetsku ekonomiju kao taoca svojim naporima da zatvori Hormuški tjesnac, prijetnjama napadom na brodove u tjesnacu, postavljanjem morskih mina koje predstavljaju opasnost za plovidbu i pokušajima naplate cestarine za najvažniji svjetski plovni put".

„Nacrt rezolucije zahtijeva od Irana da prekine napade, rudarenje i naplatu cestarine“, rekao je Rubio, dodajući da „zahtijeva da Iran otkrije broj i lokaciju morskih mina koje je postavio i da sarađuje u naporima da se one uklone, a istovremeno podržava uspostavljanje humanitarnog koridora“.

„Sjedinjene Države se raduju glasanju o ovoj rezoluciji u narednim danima i dobijanju podrške od članica Vijeća sigurnosti i široke baze supotpisnika“, dodao je.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, SAD sprovode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u strateškom plovnom putu.