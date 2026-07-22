Ambasada navodi da su nedavni napadi uključivali ručne ili šok-granate bačene na vozila, privatne kuće i poslovne objekte, često od strane napadača na motociklima

SAD pozvao građane u Izraelu da ostanu oprezni zbog porasta nasilja organiziranog kriminala Ambasada navodi da su nedavni napadi uključivali ručne ili šok-granate bačene na vozila, privatne kuće i poslovne objekte, često od strane napadača na motociklima

Ambasada SAD-a u Izraelu izdala je u srijedu sigurnosno upozorenje, upozoravajući američke građane na značajan porast nasilja povezanog sa rivalstvima između grupa organiziranog kriminala u centralnom Izraelu.

“Ambasada SAD-a u Jerusalemu pažljivo prati izvještaje o naglom porastu nasilja, prvenstveno u naseljima Tel Aviva, Jaffe i Herzlije“, navela je ambasada.

Navela je da su nedavni napadi uključivali ručne ili šok-granate bačene na vozila, privatne kuće i poslovne objekte, često od strane napadača na motociklima.

Ambasada je savjetovala Amerikancima da ostanu oprezni u komercijalnim područjima, posebno tokom večernjih i noćnih sati.

Pozvala je građane da izbjegavaju područja s pojačanim prisustvom policije, prijave sumnjive predmete lokalnim vlastima i preispitaju svoje planove lične sigurnosti.

Ambasada je također ohrabrila putnike da se prijave u Program za prijavu putnika (Smart Traveler Enrollment Program) kako bi primali ažuriranja u stvarnom vremenu.

Građani bi trebali držati osnovne potrepštine, uključujući hranu, vodu i lijekove, na sigurnom mjestu, navela je ambasada.