SAD pozvao građane u Izraelu da ostanu oprezni zbog porasta nasilja organiziranog kriminala

Muhammed Yasin Güngör
22. juli 2026.•Ažuriranje: 22. juli 2026.
Ambasada SAD-a u Izraelu izdala je u srijedu sigurnosno upozorenje, upozoravajući američke građane na značajan porast nasilja povezanog sa rivalstvima između grupa organiziranog kriminala u centralnom Izraelu.
“Ambasada SAD-a u Jerusalemu pažljivo prati izvještaje o naglom porastu nasilja, prvenstveno u naseljima Tel Aviva, Jaffe i Herzlije“, navela je ambasada.
Navela je da su nedavni napadi uključivali ručne ili šok-granate bačene na vozila, privatne kuće i poslovne objekte, često od strane napadača na motociklima.
Ambasada je savjetovala Amerikancima da ostanu oprezni u komercijalnim područjima, posebno tokom večernjih i noćnih sati.
Pozvala je građane da izbjegavaju područja s pojačanim prisustvom policije, prijave sumnjive predmete lokalnim vlastima i preispitaju svoje planove lične sigurnosti.
Ambasada je također ohrabrila putnike da se prijave u Program za prijavu putnika (Smart Traveler Enrollment Program) kako bi primali ažuriranja u stvarnom vremenu.
Građani bi trebali držati osnovne potrepštine, uključujući hranu, vodu i lijekove, na sigurnom mjestu, navela je ambasada.