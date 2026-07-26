Washington pozvao i druge članice da napuste Rimski statut, optužujući ICC za političku pristrasnost i selektivnu primjenu pravde

SAD pozdravio odluku Venecuele o povlačenju iz Međunarodnog krivičnog suda Washington pozvao i druge članice da napuste Rimski statut, optužujući ICC za političku pristrasnost i selektivnu primjenu pravde

Sjedinjene Američke Države pozdravile su odluku Venecuele da se povuče iz Međunarodnog krivičnog suda (ICC) i pozvale ostale članice da učine isto i napuste osnivački ugovor tog suda.

"SAD pozdravlja odluku privremene predsjednice Delcy Rodriguez i Venecuele da se povuku iz ICC-a", navodi se u saopćenju iz Washingtona.

Washington je također pohvalio saradnju nove venecuelanske vlade u naporima SAD-a da, kako je navedeno, demontiraju sud sa sjedištem u Hagu.

Američka administracija optužila je ICC da nije ostvario rezultate u istrazi protiv bivšeg predsjednika Venecuele Nicolasa Madura, dok je istovremeno usmjeravao resurse prema državama koje imaju kompetentne i nezavisne pravosudne sisteme, a koje nisu prihvatile nadležnost tog suda.

"Ovo je očigledno prekoračenje ovlasti, politička pristrasnost i selektivna primjena pravde", navodi se u saopćenju, uz ocjenu da sud nije ni kredibilan ni legitiman.

Američke vlasti navele su da se Maduro suočava s pravdom pred američkim sudom zbog zločina za koje se tereti, pripisujući zasluge za to predsjedniku Donaldu Trumpu i pripadnicima američkih oružanih snaga.

"Vrijeme je da se ICC demontira", navodi se u saopćenju, uz poziv svim državama članicama da se povuku iz Rimskog statuta, osnivačkog ugovora Međunarodnog krivičnog suda.

Venecuela je u petak zvanično obavijestila generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Antonija Guterresa o odluci da započne proces trajnog povlačenja iz ICC-a.

Ministar vanjskih poslova Venecuele Felix Plasencia optužio je sud za geografsku pristrasnost prema afričkim i latinoameričkim zemljama, tvrdeći da je korišten za narušavanje suvereniteta država Globalnog juga.

Narodna skupština Venecuele ranije je poništila ratifikaciju Rimskog statuta, čime je otvoren put za izlazak iz članstva. Istraga ICC-a o navodnim zločinima protiv čovječnosti počinjenim u Venecueli formalno je pokrenuta 2021. godine.