SAD potvrdio napade na jugu Iran: Gađani raketni položaji i brodovi s minama

Sjedinjene Američke Države (SAD) u ponedjeljak su objavile da su izvele niz "samoodbrambenih" napada na jugu Irana, ciljajući lansere raketa i brodove koji su navodno postavljali mine, javlja Anadolu.

"Američke snage su danas izvele samoodbrambene napade na jugu Irana kako bi zaštitile naše trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage", rekao je portparol Centralne komande SAD-a (CENTCOM), kapetan Tim Hawkins, u izjavi za Fox News.

"Mete su bile lokacije za lansiranje raketa i iranski brodovi koji su pokušavali postaviti mine. Centralna komanda SAD-a nastavlja braniti naše snage uz suzdržanost tokom tekućeg primirja", dodao je Hawkins.

CENTCOM nije odmah odgovorio na zahtjev za potvrdu izjave.

Hawkins nije rekao više detalja o napadima, ali su iranski mediji ranije u ponedjeljak objavili da su se eksplozije čule u južnom iranskom gradu Bandar Abbas i u područjima u blizini Sirika i Jaska duž obale Meksičkog zaljeva.

Iranska poluzvanična novinska agencija Fars objavila je da su lokalni stanovnici Bandar Abbasa čuli nekoliko eksplozija, dodajući da tačna lokacija i izvor eksplozija nisu poznati.

Novinska agencija je objavila i da su se slični zvukovi istovremeno čuli u područjima oko Sirika i Jaska na jugu Irana s pogledom na Meksički zaljev.