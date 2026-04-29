SAD potrošio 25 milijardi dolara na rat protiv Irana, Pentagon traži budžet od 1,5 biliona dolara Zvaničnik kaže da je većina potrošnje otišla na municiju

Sjedinjene Američke Države (SAD) su potrošile približno 25 milijardi dolara na rat protiv Irana, prema riječima visokog zvaničnika Pentagona koji je u srijedu svjedočio pred odborom Predstavničkog doma američkog Kongresa.

Vršilac dužnosti glavnog finansijskog direktora Ministarstva odbrane Jules W. Hurst III rekao je da većina troškova proizilazi iz potrošnje na municiju.

Dodao je da će agencija uskoro podnijeti formalni zahtjev za dodatni budžet Kongresu putem Bijele kuće kada budu imali potpunu procjenu troškova rata.