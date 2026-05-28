SAD ponovo uveo sankcije specijalnoj izvjestiteljici UN-a Francesci Albanese

Sjedinjene Američke Države (SAD) ponovo su uvele sankcije specijalnoj izvjestiteljici Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije Francesci Albanese, nekoliko dana nakon što je sud privremeno zaustavio mjere protiv nje, javlja Anadolu.



Washington je optužuje za "politički i ekonomski rat" protiv SAD-a i Izraela zbog njenih izvještaja i poziva na procesuiranje izraelskih zvaničnika pred Međunarodnim krivičnim sudom zbog rata u Gazi.



Ažuriranje na web stranici Ministarstva finansija u srijedu pokazalo je da je Albanese ponovo dodana na listu posebno određenih državljana.

Okružni sudija SAD-a Richard Leon presudio je 13. maja da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa vjerovatno prekršila pravo Albanese na slobodu govora sankcionirajući je zbog kritikovanja genocidnog rata američkog saveznika Izraela u Pojasu Gaze, te odobrio preliminarnu zabranu protiv sankcija.

U petak je tročlano vijeće Američkog žalbenog suda u Washingtonu privremeno suspendovalo odluku sudije Leona, čime je Trumpovoj administraciji omogućeno da ponovo uvede sankcije Francesci Albanese.

Albanese, italijanska državljanka, sankcionisana je od strane SAD-a u julu 2025. godine nakon što je podstakla Međunarodni krivični sud (ICC) u Hagu da pokrene krivično gonjenje za ratne zločine protiv izraelskih zvaničnika usred genocidnog rata Izraela u Gazi.

Američki državni sekretar Marco Rubio optužio je Albanese da vodi "kampanju političkog i ekonomskog ratovanja" protiv SAD-a i Izraela nakon izvještaja njenih identifikovanih korporacija za koje se tvrdi da olakšavaju izraelsku okupaciju palestinskih zemalja, uključujući Microsoft, Alphabet, Amazon i Palantir.

Albanese je od 2022. godine služila kao specijalna izvjestiteljica Vijeća za ljudska prava UN-a za okupirane palestinske teritorije, prateći kršenja ljudskih prava Palestinaca.

Zbog sankcija Albanese je zabranjen ulazak u SAD, pristup američkim bankarskim i platnim sistemima i poslovanje sa bilo kim ko ima sjedište u zemlji.

Suprug Albanese, ekonomista Svjetske banke Massimiliano Cali, i njihova kćerka podnijeli su tužbu protiv Trumpove administracije u februaru.

Izrael je ubio više od 72.000 ljudi i ranio više od 172.000 u dvije godine brutalnih napada koji su počeli u oktobru 2023. godine.

U novembru 2024. godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.