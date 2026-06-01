SAD: Policija u New Jerseyju uhapsila demonstrante ispred imigracijskog centra nakon uvođenja policijskog sata Državni tužilac kaže da su neki demonstranti stigli naoružani kacigama i štitovima, odbijajući ponovljene naredbe o razilasku

Policija države New Jersey u SAD-u uhapsila je nekoliko osoba u nedjelju navečer ispred imigracijskog pritvorskog centra Delaney Hall u Newarku nakon što su vlasti uvele vanredni policijski sat nakon sukoba između demonstranata i policije, javlja Anadolu.

Policijski sat, koji je obuhvatao radijus od pola milje oko objekta, stupio je na snagu u 21 sat nakon što se grupa demonstranata progurala prema zoni provođenja zakona, napala barijere, bacala projektile na policajce i zapalila ulicu, rekla je državna tužiteljica New Jerseyja Jennifer Davenport.

Davenport je rekla da su mnogi demonstranti poštovali ponovljena upozorenja da napuste područje prije isteka policijskog sata.



Međutim, grupa koja je došla opremljena kacigama, štitovima i gas maskama odbila se razići i uhapšena je.



"Njihovi postupci doveli su javnost u opasnost", rekla je, izražavajući zahvalnost za deeskalaciju od strane policije.

Davenport je priznao da je većina demonstranata bila mirna, rekavši da su "ukazali na problematične uslove u Delaney Hallu", te je potvrdio posvećenost države zaštiti prava na mirne proteste uz istovremeno osiguranje javne sigurnosti.

Nemiri su uslijedili nakon gotovo sedmice demonstracija u privatnom pritvorskom centru.

Privatni pritvorski centar također je postao predmet kritika pritvorenika, od kojih su neki navodno u štrajku glađu zbog onoga što opisuju kao loš kvalitet hrane i neadekvatnu medicinsku njegu.

Administracija Donalda Trumpa je negirala optužbe i optužila demonstrante za remećenje javnog reda i mira i napade na policajce.