SAD su strahovale da bi Izrael mogao ciljati predsjednika parlamenta Mohammada Baghera Ghalibafa ili ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija, navode zvaničnici

SAD pokušao upozoriti Iran zbog zabrinutosti da bi Izrael mogao ubiti iranske pregovarače SAD su strahovale da bi Izrael mogao ciljati predsjednika parlamenta Mohammada Baghera Ghalibafa ili ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija, navode zvaničnici

Američki zvaničnici su ovog proljeća pokušali upozoriti Iran da su zabrinuti da bi Izrael mogao izvršiti atentat na iranske pregovarače tokom pregovora, objavio je "New York Post" u petak, pozivajući se na dva američka zvaničnika.

Prema tim zvaničnicima, SAD se plašio da bi Izrael mogao ciljati Mohammada Baghera Ghalibafa, predsjednika iranskog parlamenta i ključnu figuru u pregovorima s Washingtonom, ili ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija, koji također ima vidnu ulogu u pregovorima.

Zvaničnici su naveli da su upozorenja prenesena putem posrednika.

Do petka nije bilo neposrednih naznaka da je američka obavještajna služba imala informacije o konkretnom planu atentata koji bi stajao iza upozorenja.

Međutim, visoki izraelski odbrambeni zvaničnici ranije su javno izražavali podršku ubistvu visokih iranskih lidera, dok je američki predsjednik Donald Trump ranije rekao da takve aktivnosti otežavaju pregovore.

U martu je Trump odbio otkriti s kim SAD pregovaraju u Iranu, rekavši da ne želi da budu ubijeni.

Dodao je da je situacija teška jer su, kako je rekao, sve uništili.

Kabinet izraelskog premijera negirao je izvještaj "New York Timesa" o ovoj temi, navodeći na platformi društvene mreže kompanije X sa sjedištemu SAD-u da je riječ o "lažnoj vijesti" i potpunoj izmišljotini.