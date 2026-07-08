Američka vojska navodi da su napadi usmjereni na „nametanje visokih troškova“ Iranu zbog napada na trgovačke brodove

SAD pokrenuo napade na Iran nakon incidenata u Hormuškom moreuzu Američka vojska navodi da su napadi usmjereni na „nametanje visokih troškova“ Iranu zbog napada na trgovačke brodove

Američka vojska pokrenula je seriju napada na Iran kao odgovor na navodne iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Hormuški moreuz, saopćila je u utorak Centralna komanda SAD-a (CENTCOM).

„Snage Centralne komande SAD-a započele su izvođenje snažnih udara na Iran kako bi nametnule visoku cijenu za gađanje i napade na trgovačke brodove s posadama nedužnih civila u međunarodnim vodama“, navodi se u saopćenju objavljenom na američkoj društvenoj mreži X.

„Američki napadi su odgovor na iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Hormuški moreuz. Pokazana agresija Irana bila je neopravdana, opasna i jasno kršenje primirja“, dodaje se u saopćenju.