Napadi su odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana, objavila je Centralna komanda

SAD pokrenuo dodatne vojne napade protiv više ciljeva u Iranu Napadi su odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana, objavila je Centralna komanda

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da je u srijedu pokrenula "dodatne samoodbrambene napade" protiv više ciljeva u Iranu po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, javlja Anadolu.

"Snage američke Centralne komande počele su danas u 17.15 sati po istočnom vremenu pokretati dodatne samoodbrambene napade protiv više ciljeva u Iranu po nalogu vrhovnog komandanta", saopćio je CENTCOM na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Napadi su odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana."