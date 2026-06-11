SAD pokrenuo dodatne vojne napade protiv više ciljeva u Iranu

Diyar Güldoğan
11. juni 2026.•Ažuriranje: 11. juni 2026.
Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da je u srijedu pokrenula "dodatne samoodbrambene napade" protiv više ciljeva u Iranu po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, javlja Anadolu.
"Snage američke Centralne komande počele su danas u 17.15 sati po istočnom vremenu pokretati dodatne samoodbrambene napade protiv više ciljeva u Iranu po nalogu vrhovnog komandanta", saopćio je CENTCOM na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
"Napadi su odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana."