Šestomjesečna analiza ima cilj da evropske zemlje preuzmu glavnu odgovornost za konvencionalnu odbranu, rekao je šef Pentagona

SAD pokreće reviziju vojnog prisustva u Evropi u okviru koncepta "NATO 3.0" Šestomjesečna analiza ima cilj da evropske zemlje preuzmu glavnu odgovornost za konvencionalnu odbranu, rekao je šef Pentagona

Sjedinjene Američke Države su u četvrtak pokrenule sveobuhvatnu reviziju svog vojnog prisustva u Evropi kako bi se omogućila tranzicija u kojoj bi evropske zemlje preuzele primarnu odgovornost za sigurnost kontinenta.

"Udvajamo napore da NATO učinimo onim što je oduvijek trebao biti, uravnoteženim savezom u kojem Evropa predvodi vlastitu odbranu", rekao je američki ministar odbrane Pete Hegseth na sastanku ministara odbrane NATO-a u Briselu.

On je pojasnio da će takozvana "NATO 3.0 revizija" trajati do šest mjeseci i da će analizirati raspored američkih snaga i baze širom Evrope.

Hegseth je naveo da će studija uključiti stavove američke Evropske komande, Kongresa SAD-a i međunarodnih saveznika. Naglasio je da inicijativa ima cilj da osigura da se savez brzo i nepovratno kreće prema modelu u kojem evropske zemlje preuzimaju veću ulogu u svojoj konvencionalnoj odbrani.

Ministar odbrane je dodao da će revizija pomoći da se američke snage bolje rasporede u skladu s globalnim potrebama Washingtona.

"Nema sumnje, ovo će biti prava revizija", rekao je Hegseth.