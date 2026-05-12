SAD pojačava blokadu Irana: Preusmjereno 65 komercijalnih brodova

Američka vojska saopštila je u utorak da je na desetine komercijalnih brodova, koji su pokušavali ući ili izaći iz iranskih luka, preusmjereno dok Washington nastavlja provoditi pomorsku blokadu protiv Irana, prenosi Anadolu.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) navela je da je 65 komercijalnih brodova preusmjereno, a četiri su onesposobljena u sklopu ove operacije.

"USS Abraham Lincoln (CVN 72) nastavlja operacije u Arapskom moru, uključujući provođenje američke blokade protiv Irana", objavio je CENTCOM na američkoj društvenoj mreži X.

Regionalne tenzije naglo su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran, što je izazvalo iransku odmazdu protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog tjesnaca.

Prekid vatre, postignut uz posredovanje Pakistana, stupio je na snagu 8. aprila, iako pregovori u Islamabadu nisu rezultirali trajnim sporazumom.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je objavio da će primirje ostati na snazi na neodređeno vrijeme, uprkos kontinuiranim vojnim tenzijama i pomorskim ograničenjima u regiji Zaljeva.

Sjedinjene Američke Države održavaju pomorsku blokadu protiv Irana od 13. aprila.

Prošlog petka, CENTCOM je saopštio da su SAD spriječile 70 tankera da uđu ili izađu iz iranskih luka, a koji su imali kapacitet za transport više od 166 miliona barela iranske nafte u vrijednosti većoj od 13 milijardi dolara (11,07 milijardi eura).