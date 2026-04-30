SAD obećao do 100 miliona dolara za popravku oštećenog luka za zadržavanje nuklearnog materijala u Černobilu Struktura - dizajnirana da traje oko jednog vijeka - oštećena je napadom dronom prošle godine tokom rata između Rusije i Ukrajine

Sjedinjene Američke Države su u srijedu najavile planove da osiguraju do 100 miliona dolara za pomoć u popravci i osiguranju sistema zadržavanja u nuklearnoj elektrani Černobil u Ukrajini.

State Department je saopštio da će finansiranje doći iz dostupne strane pomoći kao dio koordiniranih napora G7.

Podrška ima za cilj osigurati kontinuirano zadržavanje fisibilnog nuklearnog materijala nakon oštećenja luka Novog sigurnog zadržavanja (NSC).

Prema navodima odjeljenja, struktura - dizajnirana da traje oko jednog vijeka - oštećena je napadom dronom prošle godine tokom rata između Rusije i Ukrajine.

Bez popravki, upozorili su zvaničnici, luk možda više neće pružati dovoljnu zaštitu, što povećava rizik od potencijalnog oslobađanja visoko radioaktivnog materijala u Evropi.

Washington je saopštio da će pokriti oko 20% od procijenjenih 500 miliona dolara ukupnih troškova projekta rehabilitacije.

„Pozivamo naše partnere iz G7 i evropske partnere da slijede naš primjer i preuzmu značajne finansijske obaveze kako bi podijelili teret ovih neophodnih popravki“, saopćilo je ministarstvo.

Obećanje slijedi nakon sporazuma od 35 miliona dolara između Kijeva i Evropske banke za obnovu i razvoj za početnu fazu obnove.