SAD nudi nagradu od 10 miliona dolara za informacije o vođi milicije povezane s Iranom

Muhammed Yasin Güngör
05 Maj 2026•Ažuriranje: 05 Maj 2026
Program Nagrade za pravdu američkog State Departmenta objavio je u utorak nagradu od 10 miliona dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije ili lokacije Akrama 'Abbasa al-Kabija.
„Akram 'Abbas al-Kabi je osnivač i vođa Harakat al-Nujabe (HAN), terorističke milicije povezane s Iranom u Iraku“, saopćio je State Department. Zvaničnici tvrde da su „članovi HAN-a napali američke diplomatske objekte u Iraku, kao i američke vojne baze u Iraku i Siriji, ubivši američkog izvođača radova i ranivši pripadnike američkih službi.“
SAD je prethodno 2019. godine označio Al-Kabija i njegovu organizaciju kao posebno označene globalne teroriste.
Objava slijedi nakon sankcija američkog Ministarstva finansija protiv sedam komandanata iz grupa, uključujući Kata'ib Hizballah i Asa'ib Ahl Al-Haqq, sredinom aprila.
Prema dokumentu State Departmenta iz septembra, grupa je "otvoreno obećala svoju lojalnost Iranu" i tadašnjem vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hameneiju. Saopšteno je i da Teheran podržava HAN "i vojno i logistički" i da je grupa "imala bliske veze sa bivšim komandantom Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa - Qods snaga (IRGC-QF) Qasemom Soleimanijem i bivšim vođom Hezballaha Hassanom Nasrallahom".