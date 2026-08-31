Američka vojska gađala raketne sisteme za koje tvrdi da su pripremani za postavljanje morskih mina u strateškom Hormuškom moreuzu

SAD napao iranske lansere na otoku Larak, prvi napadi nakon nekoliko sedmica Američka vojska gađala raketne sisteme za koje tvrdi da su pripremani za postavljanje morskih mina u strateškom Hormuškom moreuzu

Američke snage su u nedjelju izvele napad na dva iranska lansirna sistema na otoku Larak, što predstavlja prve napade na iransku teritoriju od kraja jula, izjavio je američki zvaničnik za Axios.

Operacija je uslijedila nakon mjesec dana relativnog zastoja u direktnim vojnim sukobima, a meta su bili sistemi za koje se navodi da su pripremani za lansiranje raketa koje bi nosile morske mine u Hormuški moreuz, ključni pravac za transport nafte.

Prema riječima američkog zvaničnika, američke snage "pomno prate područje i ostaju spremne zaštititi slobodan protok trgovine" kroz strateški plovni put.

Hormuški moreuz se između otoka Larak i Velikog Koin otoka u Omanu sužava na svega 39 kilometara.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je u napadu poginulo i povrijeđeno nekoliko pripadnika snaga i civila te zaprijetila odgovorom. Iranska novinska agencija Tasnim objavila je da su preliminarne informacije ukazivale na napad dronom.

Dodatne informacije o posljedicama napada zasad nisu bile dostupne.

Američki predsjednik Donald Trump nedavno je izjavio da su sve mine uklonjene iz Hormuškog moreuza te upozorio na "politiku nulte tolerancije" prema novom postavljanju mina. Kazao je da Washington koristi tehnologiju "Svemirskih snaga" za izuzetno precizno praćenje tog područja.

Iranski zvaničnici tvrde da "niko osim Irana ne zna lokaciju" mina u strateškom plovnom putu.

Tenzije između Teherana i Washingtona ostale su visoke od početka rata, nakon napada na Iran krajem februara. Iako je u junu uz posredovanje Pakistana i Katara potpisan memorandum o razumijevanju, SAD su u julu pokrenule dvosedmičnu kampanju bombardovanja i ponovo uspostavile pomorsku blokadu nakon neslaganja u vezi s plovidbom kroz moreuz.

Za sada nije jasno predstavlja li najnoviji napad jednokratnu operaciju ili početak nove, dugotrajnije kampanje američkih zračnih napada.