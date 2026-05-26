SAD najavio veliko smanjenje vojnih snaga i opreme unutar NATO-a

Sjedinjene Američke Države (SAD) obavijestile su evropske saveznike da planiraju značajno smanjiti svoje vojne doprinose NATO-u i pozvale ih da brzo djeluju kako bi smanjile jaz, objavio je u utorak njemački "Der Spiegel", prenosi Anadolu.

Visoki zvaničnik Pentagona informisao je evropske saveznike o planovima administracije Donalda Trumpa tokom povjerljivog sastanka u sjedištu NATO-a u Briselu prošle sedmice, objavio je časopis, dodajući da su evropski zvaničnici bili iznenađeni obimom planiranog smanjenja.

"Der Spiegel" je objavio da je Alexander Velez-Green, izaslanik američkog ministra odbrane Petea Hegsetha, rekao saveznicima da Sjedinjene Američke Države planiraju posvetiti mnogo manje sredstava NATO-ovom fondu lako dostupnih snaga - smanjujući broj dronova, borbenih aviona, aviona za dopunjavanje goriva u zraku, kao i ratnih brodova i drugih pomorskih sredstava.

Prema časopisu, SAD će smanjiti broj strateških bombardera posvećenih NATO-u i razmatraju smanjenje za otprilike jednu trećinu svog doprinosa borbenim avionima.

Diplomatski i vojni izvori, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su da će Washington staviti na raspolaganje manje razarača i da ne planira da obezbijedi podmornice za "NATO model snaga", koji određuje određene nacionalne snage koje će biti dostupne savezu.

Vojni izvori rekli su da je Washington rekao evropskim saveznicima da će zadržati snage nuklearnog odvraćanja u Evropi, ali očekuje da evropske zemlje preuzmu primarnu odgovornost za konvencionalnu odbranu. Planirana smanjenja, rekli su izvori, imaju za cilj da daju Sjedinjenim Američkim Državama veću fleksibilnost u slučaju sukoba u Indo-Pacifiku izbjegavanjem formalnih obećanja specifičnih sredstava NATO-u.