SAD najavio 1,8 milijardi dolara humanitarne pomoći za operacije pod vodstvom UN-a Ova sredstva će spasiti više života širom svijeta, ali će i potaknuti reforme koje smo uveli radi efikasnosti, odgovornosti i trajnog utjecaja, kazao je izaslanik Mike Waltz

SAD je u četvrtak najavio dodatnih 1,8 milijardi dolara (1,54 milijarde eura) humanitarne pomoći za podršku naporima za pomoć koje predvode Ujedinjene nacije (UN) širom svijeta, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare, američki izaslanik pri UN-u Mike Waltz rekao je da će se ovim sredstvima podržati humanitarne operacije, a istovremeno će se unaprijediti reforme usmjerene na odgovornost i efikasnost.

"Oduševljeni smo danas, ponovo sa (američkim State Departmentom) podsekretarom (Jeremyjem) Lewinom i podsekretarom (Tomom) Fletcherom, što možemo najaviti dodatnih 1,8 milijardi dolara humanitarne pomoći", rekao je Waltz.

"Ova sredstva će spasiti više života širom svijeta, ali će i potaknuti reforme koje smo uveli radi efikasnosti, odgovornosti i trajnog utjecaja", dodao je.

U saopćenju koje je izdao njegov portparol, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozdravio je najavu, rekavši da će finansiranje "omogućiti humanitarcima da dopru do miliona ljudi u najhitnijim krizama i pruže im podršku koja spašava živote".