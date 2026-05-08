Pozivajući se na američkog zvaničnika, Fox News izvještava da je nekoliko brodova koji su "prolazili kroz blokadu" napadnuto nakon obnovljenih sukoba oko Hormuškog moreuza

SAD izveo napade na prazne naftne tankere koji su navodno pokušavali stići do Irana Pozivajući se na američkog zvaničnika, Fox News izvještava da je nekoliko brodova koji su "prolazili kroz blokadu" napadnuto nakon obnovljenih sukoba oko Hormuškog moreuza

Sjedinjene Američke Države izvele su u petak novu seriju zračnih napada na prazne naftne tankere koji su pokušavali doći do blokiranih iranskih luka, javlja Fox News pozivajući se na američkog zvaničnika.

„Riječ je o vrlo velikim tankerima za sirovu naftu (VLCC) – ogromnim, praznim brodovima koji su pokušavali vratiti se u Iran“, naveo je visoki zvaničnik, dodajući da je pogođeno više plovila koja su pokušavala „probiti blokadu“.

Navodni napadi uslijedili su nakon izvještaja o sukobima između iranskih i američkih snaga u i oko Hormuškog moreuza.

Iranske pomorske snage navodno su kasno u četvrtak napale tri američka ratna broda u moreuzu, dok je američka vojska, prema izvještajima, izvela zračne udare na iranske luke Kešm i Bandar Abas.

Portparol iranskog Centralnog štaba Khatam al-Anbiya Ebrahim Zolfaqari izjavio je da je američka vojska prekršila primirje napadom na iranski naftni tanker.

Zolfaqari je također naveo da su američke snage gađale još jedno plovilo koje je ulazilo u Hormuški moreuz kod obale Fujairaha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

S druge strane, CENTCOM je saopćio da je Iran izveo „neisprovocirane“ napade na američke pomorske snage koje su prolazile moreuzom, te da su američke snage odgovorile „u samoodbrani“.

Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da tri američka razarača, koja su navodno bila meta iranskog napada tokom plovidbe kroz Hormuški moreuz prema Omanskom zaljevu, nisu pretrpjela štetu.

„Nije bilo štete na tri razarača, ali je nanesena velika šteta iranskim napadačima“, rekao je Trump.