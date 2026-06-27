Napadi uslijedili nakon što je Trump upozorio na posljedice zbog nepromišljenog kršenja primirja

SAD izveo napade na Iran nakon napada na brod u Hormuškom moreuzu Napadi uslijedili nakon što je Trump upozorio na posljedice zbog nepromišljenog kršenja primirja

Sjedinjene Američke Države izvele su napade na teritoriji Irana kao odgovor na napad na trgovački brod koji je plovio kroz Hormuški moreuz, saopćila je u petak Centralna komanda američke vojske (CENTCOM).

U saopćenju se navodi da su američki avioni gađali iranska skladišta projektila i bespilotnih letjelica, kao i obalne radarske objekte.

Visoki američki zvaničnik rekao je za Fox News da su šest američkih aviona pogodila četiri cilja duž iranske obale uz Hormuški moreuz i na ostrvu Qeshm.

Predsjednik SAD-a Donald Trump napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je Teheran lansirao najmanje četiri drona samoubice prema brodovima. Naveo je da su američke snage presrele tri, dok je jedan pogodio teretni brod i izazvao materijalnu štetu, ocijenivši napad kao nepromišljeno kršenje sporazuma o prekidu vatre.

“Saznat ćete“, rekao je Trump novinarima kada je upitan o mogućem odgovoru.

Američki potpredsjednik JD Vance kasnije je tokom dana također uputio upozorenje Iranu, poručivši u objavi na društvenoj mreži X da će na nasilje biti odgovoreno nasiljem.

“Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Mi smo ga ispoštovali. Ako imaju neslaganja u vezi s načinom primjene Memoranduma o razumijevanju (MOU), mogu jednostavno podići slušalicu i nazvati“, napisao je.

Britanski Centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopćio je u četvrtak da je teretni brod pogođen nepoznatim projektilom kod obale Omana, pri čemu je oštećen komandni most broda. Nije bilo ljudskih žrtava niti je prijavljena šteta po okoliš.

CENTCOM je navodni iranski napad nazvao opasnim ponašanjem, dodajući da je neopravdana agresija Irana jasno prekršila sporazum o prekidu vatre.

Saopćenje je uslijedilo nakon izvještaja iranske državne televizije da se u gradu Sirik, u pokrajini Hormozgan, koja izlazi na Hormuški moreuz, čula eksplozija, ali bez navođenja uzroka ili izvora eksplozije.